به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حوزه گمرک در شرایط جنگی را مصوباتی راهگشا دانست و گفت: این مصوبات، گمرکات را از رسوب کالا نجات داد و موجب تسریع ثبت سفارش و حذف مجوزهای موازی شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، فاروقی با بیان اینکه تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که این مصوبات در شرایط آتش‌بس هم تمدید شوند، افزود: ۹ خرداد ماه اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی به پایان می‌رسد و فعالان اقتصادی مجدد درگیر قوانین و مقررات پیچیده خواهند شد.

رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین خواستار تشکیل کارگروهی ویژه زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

فاروقی با اشاره به متوقف شدن بخشی از کالاهای فعالان اقتصادی کشورمان در یک کشور همسایه، تصریح کرد: این توقف کالاها در حالی است که واردکنندگان کشورمان برای واردات ارز دریافت کرده‌اند و باید کالا را به کشور وارد کنند تا بتوانند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. تقاضا می‌کنیم مدت زمان مناسبی به مهلت ایفای تعهدات‌شان اضافه شود.