  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

مصوبات اقتصادی شعام در شرایط آتش‌بس هم تمدید شوند

مصوبات اقتصادی شعام در شرایط آتش‌بس هم تمدید شوند

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: ۹ خرداد ماه اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی به پایان می‌رسد و فعالان اقتصادی مجدد درگیر قوانین و مقررات پیچیده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حوزه گمرک در شرایط جنگی را مصوباتی راهگشا دانست و گفت: این مصوبات، گمرکات را از رسوب کالا نجات داد و موجب تسریع ثبت سفارش و حذف مجوزهای موازی شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، فاروقی با بیان اینکه تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که این مصوبات در شرایط آتش‌بس هم تمدید شوند، افزود: ۹ خرداد ماه اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی به پایان می‌رسد و فعالان اقتصادی مجدد درگیر قوانین و مقررات پیچیده خواهند شد.

رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین خواستار تشکیل کارگروهی ویژه زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

فاروقی با اشاره به متوقف شدن بخشی از کالاهای فعالان اقتصادی کشورمان در یک کشور همسایه، تصریح کرد: این توقف کالاها در حالی است که واردکنندگان کشورمان برای واردات ارز دریافت کرده‌اند و باید کالا را به کشور وارد کنند تا بتوانند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. تقاضا می‌کنیم مدت زمان مناسبی به مهلت ایفای تعهدات‌شان اضافه شود.

کد مطلب 6841368
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها