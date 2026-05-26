ساختارهای اداری اصفهان باید شخم زده شود؛پایان دوران مدیریت سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی، صبح سه شنبه در نشست تخصصی میز هوش مصنوعی با انتقاد از پراکندگی محتواهای آموزشی در فضای مجازی، بر ضرورت ایجاد یک ساختار هدفمند تأکید کرد.
وی معتقد است که برای تبدیل شدن به یک قطب تکنولوژیک، نباید اجازه داد استعدادهای جوان در میان انبوه دادههای غیرکاربردی سرگردان شوند.
خسروی در این رابطه اظهار کرد: ما به دنبال آن هستیم که مسیر حرکت یک جوان علاقهمند از نقطه صفر تا تبدیل شدن به یک اپراتور خبره یا برنامهنویس هوش مصنوعی، کاملاً شفاف و مهندسیشده باشد. ساماندهی محتوای آموزشی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای کادرسازی در اقتصاد دیجیتال است.
انقلاب در بروکراسی؛ شهرداریها هوشمند میشوند
بخش دیگری از اظهارات معاون استاندار، معطوف به تغییرات بنیادین در ساختارهای اداری بود. وی با نقد روالهای فرسوده، خواستار بازتعریف هویت اداری شهرداریها و دستگاههای اجرایی بر پایه فناوریهای نوظهور شد.
به گفته خسروی، هوشمندسازی نباید تنها یک شعار دهانپرکن باشد، بلکه باید از بدو ورود یک کارمند به بدنه دولت تا پیچیدهترین تعاملات در حوزههایی نظیر جذب سرمایهگذاری، اثر خود را نشان دهد.
وی تأکید کرد: بروکراسی فعلی باید جای خود را به «حکمرانی هوشمند» بدهد تا سرعت و دقت در خدمات دولتی به حداکثر برسد.
ائتلاف صنایع غولپیکر و دانشگاه برای جهش اقتصادی
خسروی با اشاره به ظرفیت بینظیر اصفهان در حوزه صنعت، از ورود جدی بازیگران بزرگی همچون پالایشگاه، مجتمعهای فولادی و سازمان گردشگری به زنجیره هوش مصنوعی خبر داد.
وی این همافزایی را فرصتی طلایی برای استان توصیف کرد که میتواند اصفهان را به الگویی در سطح منطقه تبدیل کند.
معاون اقتصادی استاندار همچنین با تکیه بر مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی، خواستار راهاندازی دانشکدههای تخصصی و کاربردیسازی هوش مصنوعی در سلامت شد.
وی خاطرنشان کرد: جدول برنامههای عملیاتی هفتگانه هوش مصنوعی نباید در حد تئوری باقی بماند؛ انتظار ما این است که این برنامهها در قالب پروژههای ملموس، از اتاقهای عمل بیمارستانها تا خطوط تولید فولاد، جریان پیدا کند تا مردم طعم شیرین فناوری را در ارتقای کیفیت زندگی خود بچشند.
