صدای انفجار در جنوب اصفهان شنیده خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در اطلاعیهای از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترلشده در محدوده جنوب شهر اصفهان خبر داد و تأکید کرد که این انفجارها ناشی از خنثی سازی مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
براساس این گزارش، این انفجارهای کنترلشده امروز سهشنبه ۵ خردادماه، در محدوده شهر «بهارستان» و مناطق اطراف آن انجام خواهد شد. بازه زمانی پیشبینی شده برای این فعالیتها از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ ظهر اعلام شده است.
سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) در این اطلاعیه ضمن اطلاعرسانی به عموم مردم، بر هدفمند و کنترلشده بودن این انفجارها تأکید کرده تا از بروز هرگونه ابهام یا نگرانی در فضای عمومی استان جلوگیری شود.
