۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

آمار ثبت نام در کنکور ۱۴۰۵ به حدود یک میلیون نفر رسید

تاکنون حدود ۹۶۵ هزار نفر در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند. جمعه ۸ خرداد آخرین مهلت ثبت نام است.

علیرضا کریمیان مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۹۶۵ هزار نفر در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند.

وی افزود: آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم در سال ۱۴۰۵ همزمان برگزار می شود اما فرایند انتخاب رشته و اعلام نتایج مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بصورت جداگانه انجام می شود.

کریمیان خاطر نشان کرد: مهلت ثبت نام از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت آغاز شده است و با یک بار تمدید این فرصت ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ خرداد به پایان می رسد.

به گزارش مهر، ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۴۰۵ برای‌ پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های‌ روزانه، نوبت ‌دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه‌ پیام‌نور، مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

ثبت نام منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زهره بال

