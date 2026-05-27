واژگونی ۲ خودرو در کاشان ۸ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی دو خودرو طی دیروز و امروز در جاده های منتهی به کاشان اظهار کرد؛ اولین حادثه روز گذشته اتفاق افتاد و طی آن یک دستگاه سمند در اتوبان کاشان به سمت اصفهان بعد از مسکن مهر واژگونی شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه سه مفر مصدوم شدند، ابراز کرد: مصدومان این حادثه در سریعترین زمان ممکن به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در دومین حادثه که امروز رخ داد، یک دستگاه خودرو پراید در جاده قمصر واژگون شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه نیز پنج نفر مصدوم شدند، گفت: به محض دریافت این حادثه سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام و مصدومان را برای ادامه مراحل درمانی به مرکز درمانی منتقل کردند.

فرزندی پور افزود: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت های خطرناک به ویژه دز جاده های دو طرفه و کم عرض، از مهم‌ترین راه های پیشگیری از واژگونی خودرو است.