به گزارش خبرگزاری مهر، احسان درویشان در جریان بازدید از محور گردشگری خرم‌آباد - سپیددشت با اشاره به نقش کلیدی این طرح در توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه، اظهار داشت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد - سپیددشت به‌عنوان یکی از محورهای مواصلاتی حیاتی استان، باهدف ارتقای ایمنی تردد و تسهیل دسترسی به مناطق گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این پروژه در قالب سه قطعه فعال در حال اجرا است، گفت: قطعه اول این پروژه به طول ۳.۵ کیلومتر، شامل عملیات تعریض پل دهانه ۲۰ متری با مبلغ پیمان ۴۰۸ میلیارد ریال بوده که در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۱۰ درصد برخوردار است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، عنوان کرد: قطعه دوم این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر با مبلغ پیمان ۵۸۴ میلیارد ریال بوده که با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰ درصد، روند اجرایی مطلوبی را طی می‌کند.

درویشان، افزود: همچنین قطعه سوم این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر با مبلغ پیمان ۸۰۷ میلیارد ریال بوده که با پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد در دست اقدام است.

وی افزود: باتوجه‌به توپوگرافی خاص منطقه و اهمیت این محور در کاهش حوادث جاده‌ای و رونق صنعت توریسم، تأمین به‌موقع منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم، شرط اصلی برای تسریع در تکمیل این پروژه است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، تصریح کرد: مجموعه راه و شهرسازی با جدیت تمام و نظارت دقیق بر روند فعالیت پیمانکاران، تلاش می‌کند تا با رفع موانع اجرایی، این محور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت استانداردهای لازم به بهره‌برداری برساند تا مردم شریف منطقه و گردشگران از مزایای آن بهره‌مند شوند.