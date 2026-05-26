غدیر شاخص هویت شیعیان؛ امیرالمؤمنین(ع) در میدان جهاد سرآمد بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی دانشآموزان، والدین و فرهنگیان استان لرستان به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید سعید قربان، با حضور حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان لرستان، امام جمعه خرمآباد و رئیس بنیاد بینالمللی غدیر در میدان امام و جایگاه مرکزی امام سید مجتبی خامنهای برگزار شد.
غدیر؛ هویت همه مسلمانان و شاخص هویت شیعیان
شاهرخی در این مراسم با تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید قربان، از حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانشآموزان، فرهنگیان، روحانیون و مسئولان اجرایی قدردانی کرد و اظهار داشت: بنیاد بینالمللی غدیر و دبیرخانه آن در آموزش و پرورش، زمینه برگزاری این محفل معنوی را فراهم کردند و این برنامه، آغاز سلسلهبرنامههای دهه ولایت و امامت در استان است.
فرشتگان الهی با بزرگدارندگان غدیر مصافحه میکنند
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه غدیر هویت همه مسلمانان و شاخص هویت شیعیان است، افزود: در روایات اهلبیت(ع) به جایگاه عظیم غدیر اشاره شده است؛ تا جایی که امام صادق(ع) میفرمایند هرکس غدیر را بزرگ بدارد و به آن احترام بگذارد، فرشتگان الهی روزانه چندین بار با او مصافحه کرده و برای او طلب رحمت میکنند.
اهتمام ویژه همه پیامبران الهی به غدیر
شاهرخی ادامه داد: همه پیامبران الهی نسبت به غدیر احترام و تجلیل داشتهاند و کمتر موضوعی را میتوان یافت که انبیای الهی تا این اندازه نسبت به آن اهتمام داشته باشند؛ این مسئله نشاندهنده عظمت و جایگاه والای غدیر در فرهنگ اسلامی است.
شخصیت امیرالمؤمنین علی(ع) در سه عرصه علم، جهاد و تقوا
شاهرخی با اشاره به فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) عنوان کرد: شخصیت صاحب غدیر در سه عرصه علم، جهاد و تقوا از همه برتر بود. پیامبر اکرم(ص) فرمودند «أنا مدینة العلم و علی بابها»، یعنی علیبنابیطالب(ع) دروازه شهر علم نبوی است و در دوران خانهنشینی آن حضرت نیز خلفا در بسیاری از مسائل علمی و قضایی به ایشان رجوع میکردند.
امیرالمؤمنین(ع)؛ سرآمد در میدان جهاد
امام جمعه خرمآباد با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) در میدان جهاد نیز سرآمد همه بود، گفت: تاریخ اسلام، علی(ع) را با رشادتهای بزرگ در بدر، احد، احزاب و خیبر میشناسد.
شاهرخی با اشاره به سیره عملی امیرالمؤمنین(ع) افزود: آن حضرت میفرمود اگر مرا بر روی خارها بکشند، حاضر نیستم پوست جویی را به ظلم از دهان مورچهای بگیرم؛ این اوج تقوا و عدالت است و برای همه مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی درس بزرگی محسوب میشود.
ارادت اندیشمندان مسیحی به شخصیت امیرالمؤمنین(ع)
رئیس بنیاد بینالمللی غدیر در ادامه با اشاره به ارادت اندیشمندان غیرمسلمان به شخصیت امیرالمؤمنین(ع) اظهار داشت: بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان مسیحی همچون جرج جرداق و شبلی شمیل، شیفته شخصیت امام علی(ع) شدند و از آن حضرت به عنوان تجسم همه فضیلتها یاد کردند.
هوشیاری ملت ایران در برابر حیلههای دشمنان
شاهرخی با اشاره به مسائل منطقهای و بینالمللی و ضرورت هوشیاری ملت ایران، تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) در میدان نبرد پیروز بود اما در ماجرای مذاکره و فریبکاری دشمنان، جامعه اسلامی آسیب دید؛ امروز نیز ملت ایران باید در برابر حیلهها و فریبهای دشمنان هوشیار باشد.
مردم انتظار دارند مذاکرهکنندگان در تراز مقاومت ملت و نیروهای مسلح حرکت کنند
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه ملت ایران هنوز از آثار و خسارتهای برجام آسیب میبیند، گفت: هر جنگی ممکن است به مذاکره ختم شود اما مسئله اصلی، هوشیاری، حفظ عزت و دفاع از منافع ملی است و مردم انتظار دارند مذاکرهکنندگان در تراز مقاومت ملت و نیروهای مسلح حرکت کنند و از حقوق ملت کوتاه نیایند.
آمادگی مردم لرستان برای دفاع از انقلاب اسلامی
شاهرخی با اشاره به روحیه ایستادگی مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: مردم ایران، بهویژه جوانان، عشایر و طوایف استان لرستان، همواره آمادگی دفاع از انقلاب اسلامی و کشور را دارند و این آمادگی را در سطوح مختلف اعلام کردهاند.
حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر توطئه تفرقه دشمن
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: امروز حتی بسیاری از رسانهها و نخبگان خارج از کشور نیز به شکست آمریکا و پیروزی جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و باید مراقب بود دشمن از طریق ایجاد اختلاف و تفرقه به کشور آسیب وارد نکند.
لرستان؛ میعادگاه عاشقان ولایت در دهه امامت و غدیر
شاهرخی در پایان با قدردانی از حضور دانشآموزان، معلمان، فرهنگیان، روحانیون، مدیران اجرایی و عموم مردم در این مراسم، بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در برنامههای دهه ولایت و غدیر تأکید کرد و گفت: حضور در این محافل، موجب رضایت امیرالمؤمنین(ع)، امام شهدا و مقام معظم رهبری است و امیدواریم همه از برکات و پاداشهای این ایام بهرهمند شوند.
