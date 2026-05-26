۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

سیلی پدافندی سپاه به دشمن متجاوز/ F35 و پهپادهای آمریکایی رهگیری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و رهگیری یک فروند پهپاد MQ9، یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 خبر داد و متذکر شد:‌ سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس در ادامه ماجراجویی‌های مداخله گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه وارد حریم هوایی ایران شد و یگان های پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش های اطلاعاتی دقیق، یک فروند پهپاد MQ9 را شناسایی و ساقط کرد.

همچنین با شلیک به یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرد.

سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.

هادی رضایی

    • مینا سمايی GB ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      ترامپ با تظاهر به مذاکره برای صلح ولی با فشار رژیم اشغالگر دوباره جنوب ایران را بمباران کرده است.باید یک عکس العمل جدی علیه یکی از پایگاهای آنها در همسایگی انجام شود تا درک کند که ما تماشاگر نخواهیم بود.
      • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        من نمیدونم چرا شما هی میخواید کشورهای منطقه رو بزنید و تنش ایجاد کنید مگه کشورهای منطقه به ما حمله کردن، با این کار تفکر آرامش از بین میره ما اگه میخوایم بزنیم باید ناوهای اونارو بزنیم نه کشورهای همسایه رو
      • فریال IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        ای کسی که نوشته‌ای: "من نمیدونم چرا شما هی میخواید کشورهای منطقه رو بزنید و تنش ایجاد کنید..." درد نو ندانستن است: همین شیخک‌نشین‌ها هستند که به دشمنان بشریّت جا و مکان و پایگاه و تغذیه و ... داده‌اند، که اگر نداده بودند جنگنده‌های آمریکا می‌توانستند از آن طرف کره زمین یا از روی ناو هواپیمابرشان که در فاصله بسیار دوری از ما هستند بپرند و به ما برسند؟
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      ایران باید مواظب باشه
    • US ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      نزنید باز میزنه

