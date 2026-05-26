سیلی پدافندی سپاه به دشمن متجاوز/ F35 و پهپادهای آمریکایی رهگیری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای از شناسایی و رهگیری یک فروند پهپاد MQ9، یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 خبر داد و متذکر شد: سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.
در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس در ادامه ماجراجوییهای مداخله گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه وارد حریم هوایی ایران شد و یگان های پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش های اطلاعاتی دقیق، یک فروند پهپاد MQ9 را شناسایی و ساقط کرد.
همچنین با شلیک به یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرد.
سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.
