سیلی پدافندی سپاه به دشمن متجاوز/ F35 و پهپادهای آمریکایی رهگیری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و رهگیری یک فروند پهپاد MQ9، یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 خبر داد و متذکر شد:‌ سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.



در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس در ادامه ماجراجویی‌های مداخله گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه وارد حریم هوایی ایران شد و یگان های پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش های اطلاعاتی دقیق، یک فروند پهپاد MQ9 را شناسایی و ساقط کرد.

همچنین با شلیک به یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرد.

سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.