نوغانداران مازندران امسال ۸۰ میلیارد تومان درآمد کسب می کنند

حمیده مطهری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با آغاز فصل پرورش کرم ابریشم، امسال تعداد ۲ هزار و ۹۷۷ جعبه تخم نوغان اصلاح شده بین نوغانداران استان توزیع شده است. این میزان بر اساس نیاز مناطق و با هدف حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی در روستاها برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه نوغانداری یک فرصت اشتغال کوتاهمدت و پرسود برای خانوارهای روستایی است، اظهار کرد: با مدیریت صحیح و بهرهوری مطلوب، از هر جعبه تخم نوغان به طور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم پیله تر ابریشم استحصال میشود. برآوردها نشان میدهد ارزش ریالی تولید امسال، با احتساب نرخ تضمینی خرید پیله، به حدود ۸۰ میلیارد تومان برسد که مستقیماً عاید نوغانداران مازندرانی خواهد شد.
رئیس اداره توسعه نوغانداری مازندران در ادامه با اشاره به حمایتهای دستگاههای اجرایی و تداوم سیاست «دولت پای کار مردم» یادآور شد: ارائه تسهیلات کمبهره، توزیع به موقع تخم نوغان، برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزش رایگان، و همچنین تضمین خرید پیله ابریشم توسط بخش دولتی از جمله اقداماتی است که زمینه را برای حضور پررنگتر روستاییان در این صنعت فراهم کرده است.
مطهری تصریح کرد: استان مازندران به دلیل برخورداری از آب و هوای معتدل و نیروی کار ماهر، همواره یکی از قطبهای مهم نوغانداری کشور محسوب میشود و انتظار میرود امسال نیز عملکرد مناسبی در تولید پیله ابریشم داشته باشد.
نظر شما