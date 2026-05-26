وزارت نیرو: نیروگاه شهید رجایی برای پیک تابستان ۱۴۰۵ آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، وزارت نیرو اعلام کرد تمامی ۱۷ برنامه تعمیراتی در ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه ۲۰۴۲ مگاواتی شهید رجایی با موفقیت به پایان رسید و برای پیک تابستان ۱۴۰۵ آماده شد.

بر اساس این گزارش این تعمیرات که از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و پایداری شبکه سراسری برق کشور انجام شد.

مدیران این نیروگاه تأکید کرده‌اند که با انجام این تعمیرات اساسی، نیمه‌اساسی و بازدیدهای دوره‌ای، این نیروگاه هم‌گام با دیگر نیروگاه‌های حرارتی کشور، برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ آماده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره تعمیراتی، همزمانی آن با ایام ماه رمضان و تشدید تهدیدات دشمن برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی بود. مسئولان نیروگاه گزارش داده‌اند که کارکنان و متخصصان مجموعه، با وجود پرواز جنگنده‌های دشمن بر فراز منطقه، با روحیه جهادی و ایثارگرانه به کار خود ادامه دادند و مأموریت آماده‌سازی واحدها را با کیفیت مطلوب به پایان رساندند.

تعمیر، بازسازی و تعویض قطعات حساس از جمله توربین‌های بخار و گاز، کمپرسورها، بویلرها، ژنراتورها و ترانس‌های اصلی با تکیه بر دانش بومی و توان داخلی متخصصان نیروگاه صورت گرفته است. این تلاش جمعی، ضمن جلوگیری از توقف‌های ناخواسته تولید برق، سطح آمادگی واحدها را برای ورود به مدار تولید در زمان اوج مصرف سال آینده به طور چشمگیری افزایش داده است.

نیروگاه شهید رجایی با تولید سالانه بیش از ۱۲ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی، نقشی کلیدی در تأمین برق استان قزوین و پایداری شبکه سراسری کشور دارد. مسئولان تأکید کرده‌اند که انجام دقیق و برنامه‌ریزی‌شده این تعمیرات، نمادی از مدیریت علمی، خودکفایی و همت جمعی متخصصان داخلی است و اعتماد عمومی به صنعت برق کشور را تقویت می‌کند.