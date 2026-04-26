به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدجواد فروغی مدیرکل برنامهریزی و بهرهبرداری تولید شرکت برق حرارتی در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی برنامه تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی کشور، گفت: تاکنون ۹۰ هزار مگاوات از تعمیرات پیشبینی شده برای افزایش آمادگی نیروگاهها در تابستان امسال به پایان رسیده است.
فروغی با تاکید بر اینکه برنامه جامع تعمیرات نیروگاههای حرارتی از اواخر شهریورماه سال گذشته آغاز شده است، ادامه داد: به منظور آمادگی حداکثری نیروگاهها در روزهای اوج مصرف تابستان امسال بالغ بر ۷۵۰ پروژه تعمیراتی به ظرفیت حدود ۱۰۲ هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفته است تا این واحدها قبل از ورود به فصل گرم سال با توان کامل آماده تولید برق باشند.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۰۰ هزار مگاوات از این فعالیتهای تعمیراتی آغاز شده است، بیان کرد: براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته بالغ بر ۹۰ هزار مگاوات از برنامه بهینهسازی پیشبینی شده برای افزایش آمادگی واحدها به پایان رسیده و فصل تعمیرات پیک ۱۴۰۵ با پیشرفت ۹۸ درصدی روزهای پایانی خود را سپری میکنند.
مدیرکل برنامهریزی و بهرهبرداری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه هر ساله بیشترین حجم برنامه تعمیرات مربوط به ماههای اسفند و فروردین است، بیان کرد: همزمانی این ایام با دوران جنگ رمضان هیچگونه توقفی در روند انجام تعمیرات پیشبینی شده ایجاد نکرده بود و متخصصان صنعت نیروگاهی کشورمان با تلاشی غیرتمندانه و شبانهروزی موفق شدند در طی این دوران بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از برنامه تعمیرات نیروگاههای حرارتی را به پایان برسانند.
فروغی با تاکید بر اینکه در مدت زمان جنگ رمضان بیش از ۲۶ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط نیروگاههای حرارتی تولید شده است، ادامه داد: در این مدت هیچگونه خاموشی به لحاظ کمبود تولید برق در کشور نداشتهایم و خاموشیهای مقطعی نیز به دلیل بروز حوادث در برخی تجهیزات بوده که به طور میانگین در کمتر از یکساعت برطرف شده بود.
مدیرکل برنامهریزی و بهرهبرداری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ ظرفیت نیروگاههای حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: ظرفیت کل نیروگاههای کشور(حرارتی، تجدیدپذیر، برقابی، اتمی و...) در آستانه ۱۰۰ هزار مگاوات شدن است.
نظر شما