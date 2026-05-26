به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از وقایع هفتم اکتبر، سیاست سنتی «بازدارندگی محدود» را کنار گذاشته و به سوی رویکردی مخاطره‌آمیز برای «ترسیم مجدد نقشه خاورمیانه» از طریق جنگ‌های همزمان در غزه، لبنان، سوریه، یمن و رویارویی با ایران گام برداشته است و این سیاست، رژیم اسرائیل را در مسیر شکست راهبردی قرار داده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نتانیاهو در رسیدن به اهداف خود در ایران، یعنی نابودی برنامه هسته‌ای یا تغییر ساختار سیاسی در این کشور، شکست خورده است و بسته شدن تنگه هرمز در نتیجه جنگ‌افروزی‌های او، امنیت انرژی جهانی را به خطر انداخته است.

واشنگتن‌پست با اشاره به اتکای فزاینده تل‌آویو به حمایت‌های نظامی آمریکا، تأکید کرد که محبوبیت رژیم اسرائیل در افکار عمومی آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. برای نخستین بار، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همدلی جامعه آمریکا با مردم فلسطین از اسرائیل پیشی گرفته است؛ تغییری که مستقیماً از خشم عمومی نسبت به ابعاد فاجعه انسانی در غزه و تلفات گسترده غیرنظامیان نشأت می‌گیرد.

در پایان این گزارش آمده است: تلاش نتانیاهو برای دستیابی به «امنیت مطلق» تنها از طریق ابزارهای نظامی، به نتایجی معکوس منجر شده است. این راهبرد نه تنها به امنیت بلندمدت رژیم اسرائیل کمکی نکرده، بلکه منابع این رژیم را مستهلک کرده و آن را در سطح جهانی به جایگاهی از انزوا کشانده است که حتی متحدان استراتژیکش نیز با دیده تردید و نگرانی به آن می‌نگرند.