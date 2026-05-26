الجزیره: جنگ ایران، شکست استراتژیک برای آمریکا و اسرائیل بود 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی نوشت که تهران و واشنگتن هفته‌ها پس از آتش‌بس، همچنان درگیر کشمکش سیاسی هستند تا بر سر توافقی مذاکره کنند که تهران آن را دروازه‌ای برای بهبود اقتصادی خود می‌داند و واشنگتن از طریق آن به دنبال بازگرداندن ثبات به بازار نفت است.

هم آمریکا و هم ایران شانس دستیابی به تفاهم سریع برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را کم دانستند. تهران اعلام کرد که دستیابی به توافق هنوز به تلاش‌های بیشتری نیاز دارد و دونالد ترامپ نیز گفت که عجله‌ای ندارد.

«میراو زونسزین»، تحلیلگر ارشد در «گروه بحران بین‌المللی» گفت که جنگ برای آمریکا و اسرائیل هیچ یک از اهداف خود را محقق نکرد، بلکه یک شکست استراتژیک بوده است. ترامپ از ایران خواست که برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد، اما چندین دور مذاکره و جنگ تاکنون به این نتیجه نرسیده است.

بر اساس این گزارش اختلافات اساسی بین دو طرف ادامه دارد، که نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای احتمالاً در مرحله بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اولویت ترامپ در کوتاه‌مدت ممکن است پایان دادن به جنگ باشد؛ زیرا او نیاز به کاهش قیمت جهانی انرژی و قیمت بنزین در آمریکا دارد.

علی واعظ دیگر تحلیلگر گروه بحران بین المللی معتقد است که ترامپ نیاز دارد بر انتخابات میان‌دوره‌ای تمرکز کرده و شانس جمهوری‌خواهان برای حفظ کنترل خود بر هر کنگره را افزایش دهد. زونسزین نیز معتقد است که ترامپ منافع شخصی در ظاهر شدن به عنوان یک فرد پیروز دارد.

زونسزین می افزاید که ترامپ و نتانیاهو جنگی را آغاز کردند که امیدوار بودند به نفع آنها تمام شود، اما واضح است که این اتفاق نیفتاد. وی افزود: اسرائیل از آن زمان بر این موضوع تأکید کرده است که «ما باید فشار نظامی، تهدید نظامی و فشار اقتصادی را ادامه دهیم و این روند در نهایت نتیجه بخش خواهد بود.»

واعظ با اشاره به اینکه «هیچ توافقی اسرائیل را راضی نمی‌کند» تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بر مخالفت خود با هر توافقی با ایران اصرار خواهد ورزید.