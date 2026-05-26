۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

زمین‌گیری دو قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در عباس‌آباد

عباس آباد - فرمانده انتظامی عباس‌آباد از دستگیری دو قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب یک فقره قتل عمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره قتل عمد در حوزه استحفاظی این شهرستان و با توجه به حساسیت فوق‌العاده پرونده و مطالبات مردمی، رسیدگی به این موضوع در اولویت نخست عملیاتی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی شهرستان عباس‌آباد و جرایم جنایی آگاهی استان مازندران با هماهنگی کامل قضایی و دریافت دستور صریح و قاطع از دادستان شهرستان، بلافاصله وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد خاطرنشان کرد: قاتلان پس از ارتکاب جنایت، بلافاصله به سمت شهرستان‌های همجوار متواری شده و در مکان‌های متعددی مخفی شدند تا رد پای خود را گم کنند؛ اما کارآگاهان پلیس با هوشیاری و رصد لحظه‌ای تحرکات آنان، موفق به شناسایی مخفیگاه نهایی این جانیان شدند.

سرهنگ تقوی در پایان تصریح کرد: سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، هر دو قاتل فراری زمینگیر شدند. متهمان تحت تدابیر انتظامی برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شدند تا پس از بهبودی، جهت رسیدگی به پرونده قتل عمد به مرجع قضایی معرفی شوند.

