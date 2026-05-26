به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره قتل عمد در حوزه استحفاظی این شهرستان و با توجه به حساسیت فوقالعاده پرونده و مطالبات مردمی، رسیدگی به این موضوع در اولویت نخست عملیاتی پلیس قرار گرفت.
وی افزود: تیمهای تخصصی پلیس آگاهی شهرستان عباسآباد و جرایم جنایی آگاهی استان مازندران با هماهنگی کامل قضایی و دریافت دستور صریح و قاطع از دادستان شهرستان، بلافاصله وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی عباسآباد خاطرنشان کرد: قاتلان پس از ارتکاب جنایت، بلافاصله به سمت شهرستانهای همجوار متواری شده و در مکانهای متعددی مخفی شدند تا رد پای خود را گم کنند؛ اما کارآگاهان پلیس با هوشیاری و رصد لحظهای تحرکات آنان، موفق به شناسایی مخفیگاه نهایی این جانیان شدند.
سرهنگ تقوی در پایان تصریح کرد: سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، هر دو قاتل فراری زمینگیر شدند. متهمان تحت تدابیر انتظامی برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شدند تا پس از بهبودی، جهت رسیدگی به پرونده قتل عمد به مرجع قضایی معرفی شوند.
