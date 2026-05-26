پیش بینی خرید یک میلیون تن گندم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار سیلوی ۲۰ هزار تنی بندر ترکمن اظهار کرد: با وجود شرایط حساس منطقه، تداوم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، دولت با جدیت تأمین معیشت مردم و حمایت از بخش تولید را دنبال می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر تأمین کالاهای اساسی در کشور و استان بدون مشکل در حال انجام است و واحدهای تولیدی نیز با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به وضعیت مطلوب تولیدات کشاورزی در سال جاری گفت: پس از خشکسالی سال گذشته، بارش‌های مناسب امسال موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم شده و پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون تن گندم وارد مراکز خرید استان شود.

کیان‌مهر ادامه داد: خرید این میزان گندم، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عایدی اقتصادی برای گلستان به همراه خواهد داشت که می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان ایفا کند.

وی با تأکید بر حمایت از کشاورزان خاطرنشان کرد: پیگیری برای تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه، محصول خود را تحویل مراکز خرید دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین راه‌اندازی سیلوی ۲۰ هزار تنی بندر ترکمن را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و خرید گندم دانست و گفت: افزایش ظرفیت نگهداری و خرید محصولات کشاورزی، روند تحویل گندم را تسهیل کرده و بخشی از مشکلات سال‌های گذشته کشاورزان را کاهش خواهد داد.