کاهش قیمت جهانی طلا در پی بیم از تداوم نرخ بهره و رشد بهای نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه با کاهش همراه شد. این افت در حالی رخ داد که تشدید تنش‌ها و حملات اخیر آمریکا در منطقه، قیمت نفت را صعودی کرده و بار دیگر به نگرانی‌ها درباره تشدید تورم و تداوم نرخ‌های بهره بالا در بلندمدت دامن زده است.

در بازار معاملات نقدی، هر اونس طلا با ۰.۷۲ درصد کاهش به ۴۵۳۷ دلار و ۶۱ سنت رسید. این در حالی است که در بازار کامکس نیویورک، قراردادهای آتی طلا با رشد اندک ۰.۲۹ درصدی، در سطح ۴۵۶۹ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

این نوسانات هم‌زمان با حضور وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران در دوحه برای رایزنی با نخست‌وزیر قطر درباره توافق احتمالی با آمریکا صورت می‌گیرد؛ هرچند هر دو طرف (تهران و واشنگتن) انتظارات برای دستیابی به پیشرفتی فوری و قطعی در این مذاکرات سه‌ماهه را پایین دانسته‌اند.

کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه «اواندا» (OANDA)، در این رابطه اظهار داشت: «اگرچه تلاش‌ها برای نهایی‌سازی توافق صلح ادامه دارد، اما آسیب‌های واردشده به تأسیسات نفتی خاورمیانه می‌تواند فرآیند عادی‌سازی عرضه نفت به بازارهای جهانی را با تأخیر مواجه کند.»

در همین راستا، قیمت نفت برنت در معاملات اولیه آسیا ۲ درصد رشد کرد. تداوم سطح بالای قیمت نفت خام می‌تواند با تحریک تورم، فدرال رزرو را وادار کند نرخ بهره را برای مدتی طولانی‌تر در سطوح بالا حفظ کند. از آنجا که طلا دارایی بدون بهره محسوب می‌شود، افزایش یا تداوم نرخ بهره بالا، هزینه‌ فرصت نگهداری این فلز گرانبها را افزایش داده و بر قیمت آن فشار می‌آورد. در حال حاضر، بازارها احتمال ۵۶ درصدی را برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ماه دسامبر پیش‌بینی می‌کنند.

در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با ۱.۰۴ درصد افزایش به سطح ۷۷ دلار رسید، اما پلاتین با افت ۰.۷۲ درصدی، با قیمت ۱۹۵۶ دلار و ۸۷ سنت داد و ستد شد.