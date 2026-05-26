حسین سیمایی صراف ظهر امروز در حاشیه نشست پارک های علم و فناوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره حضوری شدن مقطع کارشناسی و امتحانات دانشجویان گفت: خوشبختانه موفق شدیم تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری را حضوری اعلام کنیم.
وی ادامه داد: کلاس های عملی و مهارتی دانشجویان کارشناسی هم حضوری شد.
وزیر علوم افزود: اما در مورد سایر دانشجویان کارشناسی نمی توانیم فعلا تصمیم بگیریم که آیا حضوری خواهد شد یا نه.
وی درباره نحوه برگزاری امتحانات نیز گفت: اجازه بدهید شاید بتوانیم چند روز دیگر یک تصمیم قطعی را اعلام کنیم.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش درباره بازسازی مراکز آسیبدیده دانشگاهی گفت: بازسازی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از اولویتهای نخست دولت است و این موضوع در جلسه اخیر هیئت دولت نیز بررسی شده است.
به گفته او، دولت وعده داده که این مراکز در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شوند.
سیمایی افزود: در برخی موارد، آسیبها جزئی بوده و فقط بخشی از خوابگاهها یا ساختمانها دچار خسارت شدهاند که دانشگاهها خود نسبت به تعمیر آنها اقدام کردهاند. او ابراز امیدواری کرد که این بخشها تا نیمسال آینده دوباره به بهرهبرداری برسند.
وی در پایان درباره وضعیت دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: بازسازی در این دانشگاه آغاز شده، اما ساختمانهای مرکز رادار هنوز وارد مرحله بازسازی نشدهاند.
نظر شما