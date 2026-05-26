  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

توضیح وزیر علوم درباره حضوری شدن کلاس‌ها و امتحانات

توضیح وزیر علوم درباره حضوری شدن کلاس‌ها و امتحانات

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره احتمال حضوری شدن دوره کارشناسی و امتحانات دانشگاه‌ها توضیحاتی ارائه داد.

حسین سیمایی صراف ظهر امروز در حاشیه نشست پارک های علم و فناوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره حضوری شدن مقطع کارشناسی و امتحانات دانشجویان گفت: خوشبختانه موفق شدیم تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری را حضوری اعلام کنیم.

وی ادامه داد: کلاس های عملی و مهارتی دانشجویان کارشناسی هم حضوری شد.

وزیر علوم افزود: اما در مورد سایر دانشجویان کارشناسی نمی توانیم فعلا تصمیم بگیریم که آیا حضوری خواهد شد یا نه.

وی درباره نحوه برگزاری امتحانات نیز گفت: اجازه بدهید شاید بتوانیم چند روز دیگر یک تصمیم قطعی را اعلام‌ کنیم.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش درباره بازسازی مراکز آسیب‌دیده دانشگاهی گفت: بازسازی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از اولویت‌های نخست دولت است و این موضوع در جلسه اخیر هیئت دولت نیز بررسی شده است.

به گفته او، دولت وعده داده که این مراکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شوند.

سیمایی افزود: در برخی موارد، آسیب‌ها جزئی بوده و فقط بخشی از خوابگاه‌ها یا ساختمان‌ها دچار خسارت شده‌اند که دانشگاه‌ها خود نسبت به تعمیر آن‌ها اقدام کرده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که این بخش‌ها تا نیم‌سال آینده دوباره به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان درباره وضعیت دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: بازسازی در این دانشگاه آغاز شده، اما ساختمان‌های مرکز رادار هنوز وارد مرحله بازسازی نشده‌اند.

کد مطلب 6841676
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • منصور IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      13 6
      پاسخ
      با شرایط جنگی و حساس کشورمان و هر لحظه امکان حمله دشمن به مدارس به نظر من مثل سال ۶۵ اون زمان سال ۶۵ خودم دانش آموز بودم همه دانش آموزان رو قبول کردن فرستادن کلاس بالاتر سال ۶۵ امتحانات برگزار نشد جنگ بود همه دانش اموزان رو قبول کردن رفتیم کلاس بالاتر یه مهر زدن وسط کارنامه نوشته بود قبول ویژه مناطق بمباران شده بهترین تصمیمی که دولت اجرا کرد
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      5 44
      پاسخ
      دانشگاه های دولتی باید حضوری باشند زیرا غیر حضوری بودن هیچ فایده ای ندارد و دانشجویان بی سواد بار می آیند
    • کارشناس IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      32 2
      پاسخ
      آموزش مجازی باید امتحان پایان ترم هم مجازی باشد اگه تصمیمی میخواهد گرفته شود برای ترم آینده باید گرفته شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها