به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای، چگونگی ادامه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم را در پی ابلاغیه وزارت عتف و با توجه به شرایط عمومی کشور و شرایط اختصاصی این دانشگاه به شرح زیر اعلام کرد:

نظر به ابلاغیه شماره ۲۱۳۸۷۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۵ معاون آموزشی وزارت عتف مبنی بر لزوم تمهیدات و اقدامات لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی حضوری و با عنایت به شرایط عمومی کشور و شرایط اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی از جمله آسیب های جدی ناشی از حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی در خلال جنگ رمضان نسبت به چگونگی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تصمیمات ذیل اتخاذ و ابلاغ می گردد.

تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۶ خرداد حضوری می شود

کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه از تاریخ شنبه ۱۶ خرداد بصورت حضوری برگزار می شود. امتحانات پایان ترم نیز بصورت حضوری خواهد بود.

فعالیت های آموزشی در مقطع کارشناسی از جمله امتحانات پایان ترم بصورت مجازی برگزار می شود.

به علت تخریب بخش عمده ای از ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه در این تجاوزات وحشیانه و کمبود امکانات خوابگاهی فقط آن دسته از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی که در دوره روزانه ثبت نام کرده و سر ترم آنها فعال است مجاز به درخواست اسکان در خوابگاه می‌باشند.

برگزاری امتحانات با تأخیر از ۱۳ تیر ماه

با توجه به وقفه آموزشی ناشی از آغاز جنگ تحمیلی رمضان و ابلاغیه وزارت عتف مبنی بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ برگزاری امتحانات با تأخیر از ۱۳ تیر ماه و مطابق برنامه اعلامی در سامانه بهستان برگزار می‌شود.

در صورت تشخیص اساتید امکان برگزاری کلاس‌های جبرانی در بستر LMS فراهم است و انتظار دارد سرفصل‌های آموزشی با بهره‌مندی از امکانات آفلاین یا آنلاین این سیستم بصورت کامل ارائه شود.

ارزیابی نهایی درس، ترکیبی از فعالیت‌های کلاسی_فعالیت‌های تکمیلی، امتحان پایان ترم و صلاحیت تشخیصی استاد درس تعیین و لحاظ می گردد و کلیه دانشجویان ثبت نام شده در درس مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم هستند.