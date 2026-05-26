مریم عبدالله پور به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پاراتکواندو قهرمانی آسیا که انتخابی حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا هم هست و به میزبانی مغولستان برگزار می شود، امروز سه شنبه مریم عبدالله پور در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم که ۵ شرکت کننده داشت، به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.



عبدالله پور در مبارزه فینال ملکیزووا از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا رسید. این ملی پوش پاراتکواندو ایران با حضور در فینال سهمیه حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرده بود.