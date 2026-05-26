۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

پاراتکواندو انتخابی بازیهای پاراآسیایی؛

مریم عبدالله پور به مدال طلا رسید

ملی پوش پاراتکواندو ایران ضمن کسب مدال طلا، سهمیه حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا را هم به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پاراتکواندو قهرمانی آسیا که انتخابی حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا هم هست و به میزبانی مغولستان برگزار می شود، امروز سه شنبه مریم عبدالله پور در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم که ۵ شرکت کننده داشت، به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.

عبدالله پور در مبارزه فینال ملکیزووا از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا رسید. این ملی پوش پاراتکواندو ایران با حضور در فینال سهمیه حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرده بود.

