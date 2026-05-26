به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، درباره آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به زائران حج تمتع اظهار کرد: تاکنون ۴۳ هزار و ۲۲۳ ویزیت عمومی، ۱۰ هزار و ۷۷۱ ویزیت تخصصی و ۱۳ هزار و ۵۷۴ مورد خدمات پرستاری برای زائران انجام شده است. همچنین ۴۲ هزار و ۷۳۱ نسخه دارویی نیز برای حجاج صادر شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۵۸ زائر به بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند که از این تعداد، ۱۴۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی و بهبودی، ترخیص شده‌اند و در حال حاضر ۹ نفر همچنان بستری هستند.

مرعشی با اشاره به آمار فوتی‌های حج امسال گفت: متأسفانه تاکنون ۴ نفر از زائران جان خود را از دست داده‌اند. همچنین به‌طور میانگین، هر زائر تاکنون ۳ مرتبه به مراکز درمانی مراجعه کرده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر افزود: در مجموع تاکنون ۱۱۳ هزار و ۲۳۵ خدمت درمانی و پزشکی از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر در عربستان به زائران ایرانی ارائه شده است.

مرعشی همچنین در جریان بازدید از درمانگاه سعودی مستقر در محدوده اسکان زائران ایرانی در عرفات، از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید و روند خدمت‌رسانی به حجاج را بررسی کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌ها، امکانات پزشکی، تجهیزات درمانی و آمادگی نیروهای امدادی و درمانی برای ایام حضور زائران در عرفات مورد ارزیابی قرار گرفت و درباره نحوه رسیدگی به بیماران و مدیریت شرایط اضطراری گفت‌وگو شد.

وی همچنین با مسئولان درمانگاه سعودی درباره وضعیت مراجعان ایرانی، میزان مراجعه حجاج کشورمان و امکانات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران ایرانی رایزنی کرد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت هماهنگی‌های پزشکی در ایام تشریق خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده حجاج در عرفات و منا و شرایط خاص آب‌وهوایی، برنامه‌ریزی دقیقی برای ارائه خدمات سریع و مطلوب درمانی انجام شده است.

مرعشی در پایان از برپایی ۸ درمانگاه هلال‌احمر در عرفات و منا خبر داد و گفت: این مراکز با حضور پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات درمانی و رسیدگی فوری به وضعیت زائران خواهند بود.