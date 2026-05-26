منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دستخوش ناترازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در نشست هماندیشی سازمان تأمین اجتماعی و اعضای هیئت مدیره کانون ملی همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، با استقبال از نظرات و دیدگاههای همکاران بازنشسته گفت: همکاران بازنشسته سالها در بخشهای مختلف سازمان به بیمهشدگان خدمت کردهاند و دارای تجربیات خوبی هستند که باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی در ادامه با تشریح منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی در سالجاری، افزود: تراز منابع و مصارف برای یک سازمان بیمهگر یک ضرورت حیاتی است که متأسفانه در طول سالهای گذشته برخی تصمیمات، مصوبات، اقدامات و یا عدم تصمیم و اراده جدی برای انجام اصلاحات ضروری موجب شده که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دستخوش ناترازی شود.
سالاری در ادامه، بازنشستگیهای پیش از موعد، ارسال دستمزدهای غیرواقعی و مشاغل سخت و زیانآور را از چالشهای سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: از هر تلاش و اقدامی که در داخل یا در ارتباط با سایر مراجع بوده است کوتاهی نکردیم و با همکاری خوب دولت و مجلس با سازمان و توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمند و مشارکت شرکای اجتماعی، مسیر اصلاحات در این سازمان با قدرت پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده توسط همکاران بازنشسته، گفت: حساسیت، دلسوزی و تعهد همکاران بازنشسته بیانگر عمق اشراف و تعلق خاطر آنها به سازمان است و در این مسیر از نقشآفرینی و همراهی آنان برای بهبود و اصلاح شرایط سازمان استقبال میکنیم.
در ابتدای این نشست، اعضای کانون ملی همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به بیان مطالبات و دغدغههای خود پرداختند.
