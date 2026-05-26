شروع عملیات حفاری مکانیزه و ساخت تونل خط ۹ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) رهام پروز "مجری خط ۹ مترو تهران ، در خصوص آخرین وضعیت کارگاه های فعال این خط گفت : خوشبختانه به موجب سرعت گرفتن عملیات اجرایی خط ۹ مترو طی ماههای اخیر ، اتفاقات قابل توجهی در دو کارگاه فعال این پروژه رخ داده است . در کارگاه چیتگر، عملیات حفاری و تحکیم تونل دسترسی به طول۱۵۵ متر انجام و یک حلقه چاه تهویه به عمق ۱۴ متر نیز حفاری شده است ؛ ضمن اینکه کارگاه ساخت سازه های نگهبان فولادی ( لتیس) هم فعال است، اما درکارگاه دولت آباد ، حفاری ، تحکیم اولیه و نصب سازه نگهبان شفت محل استقرار دستگاه حفار مکانیزه انجام شده و حتی قسمت بکاپ ( پشتیبان ) دستگاه حفار مکانیزه نیز به داخل شفت منتقل و مونتاژ گردیده است . در این کارگاه عملیات نصب و استقرار جرثقیل دروازه ای در قسمت بالای شفت در حال انجام بوده و پس از آن، کارگاه آماده انتقال و مونتاژ قطعات کاتر هد و شیلد حفاری دستگاه حفار می باشد .

پروز در ادامه ضمن اشاره به آماده شدن کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی خط ۹ و تولید آزمایشی چند رینگ از این قطعات ، گفت : برآورد زمانی این است که در تابستان امسال ، امکان تکمیل عملیات مونتاژ نخستین دستگاه حفار مکانیزه خط مذکور و شروع به کار آن از کارگاه دولت آباد وجود دارد و به این ترتیب دومین خط از خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو پایتخت، عملاً وارد مرحله احداث تونل خواهد شد .