به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی موسوم به کان، گزارش داد که اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم روند توقف محاکمه نتانیاهو را لغو کرد. وی در حالی دست به این اقدام زد که نتانیاهو به دعوت او برای مذاکره با دادستان کل اسرائیل بی‌اعتنایی کرده و پاسخی نداده است. بر اساس این گزارش، هرتزوگ حدود یک ماه پیش از نتانیاهو خواسته بود برای دستیابی به توافقی حقوقی درباره پرونده عفو، وارد گفت‌وگو با گالی بهاراو میارا دادستان حقوقی کابینه شود؛ درخواستی که با حمایت کامل دستگاه قضایی همراه بود؛ اما نخست‌وزیر نه پاسخی مثبت داد و نه حتی آن را رد کرد.

مخالفت هرتزوگ با توقف محاکمه نتانیاهو در حالی رخ می‌دهد که جلسات دادگاه او به اتهام فساد مالی، سوءاستفاده از قدرت و نقض اعتماد عمومی همچنان ادامه دارد. همچنین وی طی ماه‌های اخیر بارها با استناد به شرایط امنیتی و جنگ، روند دادرسی را مختل کرده است. طبق گزارش‌ها نتانیاهو تاکنون بیش از ۸۰ بار در جلسات دادگاه حاضر شده و دادستانی رژیم صهیونیستی اعلام کرده تنها حدود ۱۰ جلسه دیگر از روند محاکمه وی باقی مانده است.

با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل از زمان آغاز جنگ علیه ایران بارها روند رسیدگی قضایی را مختل کرده است. این در حالی است که تحلیلگران حقوقی در سرزمین اشغالی معتقدند توقف‌های مکرر، درخواست‌های پی‌درپی برای تعویق و خروج‌های ناگهانی نتانیاهو از جلسات دادگاه، نشان‌دهنده تلاش آشکار وی برای فرار از روند محاکمه و طولانی ‌کردن پرونده فساد است. در همین حال، اوایل سال ۲۰۲۶ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با حمله به هرتزوگ اعلام کرده بود که او باید از خودش خجالت بکشد که نتانیاهو را عفو نکرده است. هرتزوگ نیز در پاسخ به فشارهای ترامپ، تاکید کرده بود که هرگونه بررسی درخواست عفو تنها مطابق قوانین وزارت دادگستری، منافع رژیم صهیونیستی و بدون تاثیرپذیری از فشارهای داخلی یا خارجی انجام خواهد شد.

راهبرد نتانیاهو در برابر ایران شکست خورد

اما فشارها روی نتانیاهو فقط منحصر به فسادش در داخل اراضی اشغالی نمی‌شود؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در عرصه جنگ با ایران نیز قافیه را واگذار کرده و همین امر بر دامنه حملات علیه او افزوده است. در همین رابطه، دنی سیترینوویچ، پژوهشگر ارشد برنامه ایران و محور مقاومت در موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در یادداشتی در روزنامه هاآرتص با انتقاد شدید از نحوه مدیریت جنگ اخیر علیه ایران، نوشت: راهبرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است و نتایج جنگ، شرایطی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر از وضعیت پیش از آغاز درگیری‌ها ایجاد کرده است.

او نوشت که در ۲۸ فوریه، رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شدند و اسرائیل برای نخستین‌بار در تاریخ خود اقدام به ترور رهبر یک کشور خارجی کرد و تلاش داشت پروژه تغییر نظام در تهران را عملی سازد. این طرح از ابتدا بر پایه درک ناقص از ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شکل گرفته بود. طراحان عملیات نه‌تنها در برآورد توان دفاعی ایران دچار خطا شدند، بلکه میزان پایداری و انسجام نظام جمهوری اسلامی را نیز دست‌کم گرفتند.

او به برخی جزئیات طرح‌های مطرح‌شده برای سرنگون کردن نظام ایران از جمله مسلح کردن برخی گروه‌ها به منظور بی‌ثبات‌سازی ایران اشاره کرد و نوشت این سناریوها نشان می‌دهد طراحان جنگ شناخت عمیقی از ایران نداشتند. این تحلیلگر صهیونیست می‌گوید تنها سه روز پس از آغاز جنگ، تصور تغییر نظام در ایران عملا فروپاشید و به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفت مانع پیشبرد سناریوی مسلح کردن گروه‌های تجزیه‌طلب شود؛ در همان نقطه باید عملیات متوقف می‌شد و طرف‌های جنگ به دستاوردهای تاکتیکی موجود بسنده می‌کردند، اما جنگ بدون هدف روشن ادامه یافت.

وی تاکید می‌کند هرچند در طول جنگ موفقیت‌های تاکتیکی حاصل شد، اما نتیجه نهایی شکل‌گیری شرایطی راهبردی بود که از وضعیت آغازین به‌مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است. اکنون ایران تحت رهبری جدید قرار دارد و در عمل سپاه پاسداران قدرت بیشتری پیدا کرده است و دیگر هیچ‌کس درباره محدود شدن برنامه موشکی ایران یا کاهش حمایت تهران از نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای سخن نمی‌گوید.

او همچنین به روند مذاکرات اشاره کرده و نوشته است: توافق احتمالی میان ایران و آمریکا صرفا شامل تعهدات محدودی درباره نظارت‌ها و توقف غنی‌سازی خواهد بود؛ اقداماتی که ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز آمادگی بررسی آنها را داشت. جنگ در شرایطی رو به پایان است که ایران همچنان حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد در اختیار دارد و صدها کیلوگرم مواد غنی‌شده دیگر نیز در سطوح پایین‌تر حفظ شده‌اند. او در ادامه می‌پرسد که حتی اگر ایران در آینده با کاهش یا تعلیق بخشی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، چه تضمینی وجود دارد که چند ماه بعد و در آستانه انتخابات کنگره آمریکا، واشنگتن بتواند چنین تعهداتی را اجرایی کند.

پیامدهای راهبردی جنگ برای رژیم صهیونیستی

سیترینوویچ تاکید می‌کند که سخن گفتن از دستاوردهای جنگ در شرایط کنونی بیش از هر چیز به تمسخر واقعیت شباهت دارد؛ زیرا مقایسه اهداف اولیه با نتایج فعلی نشان می‌دهد نه‌تنها خطوط قرمز ایران تغییر نکرده، بلکه حتی سخت‌تر نیز شده‌اند. او یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ را تسلط ایران بر تنگه هرمز دانسته و آورده است این موضوع ضربات سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده است؛ بدون آنکه راهکار نظامی موثری برای مقابله با آن پیدا شود.

این پژوهشگر در بخش دیگری از یادداشت خود به تاثیرات منفی جنگ بر جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا اشاره کرده و نوشته است که اکنون رژیم صهیونیستی به‌عنوان طرفی شناخته می‌شود که آمریکا را به جنگی ناموفق سوق داده است؛ جنگی که افزایش شدید قیمت انرژی و آسیب به اقتصاد آمریکا را به دنبال داشته است. به اعتقاد وی، این مسئله در کنار تنش‌های موجود میان تل‌آویو با حزب دموکرات و همچنین بخشی از جمهوری‌خواهان، خسارت راهبردی بزرگی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

او در ادامه با اشاره به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن نوشت: هرچند این توافق شاید بهترین گزینه از میان سناریوهای موجود برای ترامپ باشد، اما فاصله چشمگیر میان شعارهای آغاز جنگ و نتیجه کنونی، شکست آن را آشکار می‌کند. مهم‌ترین پیام جنگ اخیر این است که راهبرد بنیامین نتانیاهو در قبال ایران فروپاشیده است. از آنجا که ترامپ حاضر نشده کار را تمام کند، بعید به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکایی دیگری در آینده وارد چنین ماجراجویی‌ای شود. به باور این تحلیلگر، با توجه به وابستگی کامل رژیم صهیونیستی به حمایت آمریکا و نتایج به‌دست‌آمده از جنگ، اکنون یک واقعیت روشن شده است و آن، راهبرد این است که نقشه رژیم صهیونیستی در قبال ایران شکست خورده است.