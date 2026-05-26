 سارقان سریالی خودرو در اصفهان دستگیر شدند؛اعتراف به ۸ فقره سرقت پراید

سرهنگ حسن علیاکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای ویژه مقابله با سارقان خودرو و افزایش ضریب امنیت عمومی، شناسایی و دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با بهرهگیری از اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق شدند دو سارق حرفهای را که در سطح شهر اقدام به سرقت خودرو میکردند، شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به روند تحقیقات گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در مواجهه با ادله و مستندات پلیسی، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۸ فقره سرقت خودروی پراید در نقاط مختلف شهر اقرار کردند.
سرهنگ علیاکبری خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه، جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی با تأکید بر اینکه نقش شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم غیرقابلانکار است، خطاب به مردم گفت: بسیاری از سرقتها به دلیل سهلانگاری در استفاده از تجهیزات ایمنی رخ میدهد. از همینرو به شهروندان عزیز توصیه میشود حتماً خودروهای خود را به سیستمهای پیشگیری از سرقت نظیر قفل فرمان، قفل پدال و دزدگیرهای استاندارد مجهز کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه پرسه زنی افراد مشکوک در اطراف خودروها یا رفتارهای نابهنجار، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند؛ چرا که حضور به موقع پلیس، بازدارندهترین عامل در مقابل نیت شوم سارقان است.
