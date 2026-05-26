۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

دیوان عدالت، مصوبه «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» را متوقف کرد

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایات واصله، دستور موقت توقف اجرای «سند ایجاد ستاد ویژه راهبری فضای مجازی» مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ را تا رسیدگی نهایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد، در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیس‌جمهور، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان طی، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است.

دیوان عدالت اداری تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان می‌تواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.

بر همین اساس، پس از صدور دستور موقت، رسیدگی به شکایت به‌صورت خارج از نوبت در دستور کار دیوان قرار گرفته و رسیدگی به شکایت مطروحه درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به‌صورت خارج از نوبت در حال انجام است.

در همین حال، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بین الملل نداشته است.

    • پوریا IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      گناه داریم تورخدا وصل کنید
      • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        این مصوبه دیوان عدالت اداری ربطی به نت بین الملل نداره اصلا دستور وصل کردن نت بین الملل از جای دیگه صادر شده
    • مهتاب IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      این مسخره بازیا چیه؟ مگه میشه یه ستاد بدون اجازه بالا دستیا تشکیل شه، حالا که تشکیل شد و رای هم گرفتن یادتون افتاد شکایت شده و باید متوقفش کنید؟ این کارا چیه؟؟!!
    • ..... IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      میشه لطفاً تا زمانی که تکلیفتون مشخص نشده به مردم امید الکی ندین ؟ وقتی میخواین بهونه بیارین تا اینترنت رو وصل نکنین برای چی اصلا میاین خبر میدید که اینترنت وصل میشه ؟
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      یعنی نمی خواین اینترنت رو وصل کنید!
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      در این نقاط هست که اثر مستقیم خبر رسانی به موقع حس میشود
    • Abol IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      ایسنا گفت تا ۲۴ ساعت آینده نت وصل خواهد شد
      • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        این مصوبه ربطی به نت بین الملل نداره
    • . IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      روانی شدیم تو نت ملی بس
    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      مثلا رییس جمهور نماینده اکثریت مردمه، پس چرا نمیتونه بجای اکثریت تصمیم بگیره !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      باتوجه به نیاز مردم به اینترنت مشکلات زودتر رفع شود
      • فاطمه IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
    • عباس IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      سیتنا گذارش داد که اینترنت ثابت رو دارن باز میکنن , بعد از حکم دیوان
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      ... در پی شکایت واصله اجرای مصوبه ستاد ویژه متوقف شد ... خب حداقل بگین شاکی چه کسی بوده؟

