برگزاری مراسم روز عرفه در ۵ نقطه مهم شهر مشهد

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: شهرداری مشهد با هدف ایجاد فضایی آکنده از معنویت، تکریم زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و ترویج و پاسداشت شعائر دینی، نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای مراسم روز عرفه اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه امسال مراسم عرفه با عنوان «عرفه با شهدا» برگزار می‌شود، عنوان کرد: این مراسم در بهشت رضا، گلزار شهدای بوستان ملت، گلزار شهدای مدافع حرم بوستان خورشید، میدان شهدا و معراج شهدا برگزار خواهد شد و زمان آغاز مراسم ساعت ۱۶ خواهد بود.

قدرتی بیان کرد: تشکل‌ها نیز در سطح مناطق برای برگزاری مراسم مشارکت داشتند و برنامه‌هایی در مساجد و حسینیه‌ها برگزار خواهد شد.