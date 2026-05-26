آمادگی حداکثری خدام حرم رضوی برای میزبانی از زائران در روز عرفه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی بامشکی از اتخاذ تدابیر ویژه برای میزبانی شایسته از خیل عظیم مشتاقان و زائران در روز عرفه و عید سعید قربان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حضور پرشور زائران و مجاوران در مراسم پرفیض دعای عرفه و نماز عید سعید قربان، تمامی بخشهای خدماتی حرم مطهر از روز سهشنبه پنجم خردادماه، در وضعیت آماده به خدمت کامل قرار گرفتهاند.
وی افزود: مدیریت خدمه با هدف تسهیل در امر زیارت و فراهمسازی فضایی آرام برای نیایش، علاوه بر استفاده از ظرفیت نیروهای کشیک ثابت، فراخوان گستردهای را برای حضور نیروهای خادم و خادمیار در قالب کشیکهای فوقالعاده صادر کرده است.
مدیر خدمه حرم مطهر رضوی ضمن تأکید بر گستردگی خدمات، خاطرنشان کرد: تمامی ردههای خدماتی شامل خادمان، کفشداران، دربانان، نیروهای انتظامات صحنها و رواقها، فراشان و خدمه بخش خواهران، در روزهای سهشنبه برای برگزاری مراسم دعای عرفه و چهارشنبه برای اقامه نماز باشکوه عید قربان با تمام توان در جایگاههای پیشبینیشده مستقر خواهند بود.
وی در خصوص اولویتهای اجرایی این مدیریت تصریح کرد: افزایش ظرفیت نیروهای خدمتی در این ایام، با هدف افزایش سرعت و دقت در خدمترسانی و کاهش زمان انتظار زائران انجام شده است. رویکرد اصلی ما، صیانت از فضای معنوی حرم مطهر و تأمین نظم و آرامش حداکثری برای زائرانی است که در این مناسبتهای خاص، برای عرض ارادت به بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (ع) مشرف میشوند.
بامشکی خاطرنشان کرد: تلاش خادمان بارگاه رضوی این است که با بهرهگیری از تمامی تجربیات و توانمندیها، تجربهای خاطرهانگیز و توأم با آرامش برای زائران در این ایام مبارک رقم بخورد.
