به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به اجرای طرح گسترده مفروشسازی اماکن متبرکه رضوی برای ویژهبرنامه دعای عرفه و نماز باشکوه عید سعید قربان، گفت: این اقدام باهدف ایجاد فضا و بستر مناسب جهت میزبانی شایسته از خیل عظیم زائرانی که برای زمزمه دعای پرفیض عرفه و اقامه نماز عید سعید قربان به حرم مطهر مشرف میشوند، اجرا شده است.
معاون خدمات زائرین حرم رضوی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران در مراسم دعای عرفه اظهار کرد: طرح جامع فرشآرایی صحنهای مرکزی، پیرامونی، بستها و ورودیها از صبح روز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است؛ در این راستا، بالغ بر ۱۲۰ هزار مترمربع از صحنهای داخلی و پیرامونی جهت استقرار زائران آمادهسازی خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر فضای داخلی، پیشبینیهای لازم برای حریم حرم نیز صورتگرفته و آمادگی کامل برای مفروشسازی ۲۴ هزار مترمربع از فضاهای پیرامونی جهت رفاه حال عموم دلدادگان فراهم شده است.
شبان در ادامه به تشریح جزئیات خدماترسانی در روز عید سعید قربان پرداخت و گفت: باتوجهبه اقامه نماز عید در رواق امام خمینی (ره) و اتصال صفوف به دیگر بخشها، برنامهریزی دقیقی برای مفروشسازی فضاهای مسقف و روباز انجام شده است. برایناساس، ۴۰ هزار مترمربع از رواقهای مبارکه و بیش از ۵۰ هزار مترمربع از صحنهای مرکزی و پیرامونی برای برپایی این آیین عبادی مفروش خواهد شد.
معاون خدمات زائرین حرم رضوی با اشاره به جانمایی هدفمند فرشها برای مدیریت جریان جمعیت، توضیح داد: در بخشهایی از صحنهای مطهر، از فرشهای تکرنگ با طیف آبی برای مشخصکردن مسیرهای اصلی تردد استفاده شده است. این اقدام هوشمندانه بهمنظور هدایت بهتر جمعیت، تسهیل در رفتوآمد زائران و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی و ازدحام در مبادی ورودی و خروجی صورتگرفته است.
نظر شما