انتصاب رئیس و اعضای کمیته بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، با صدور احکامی رئیس و اعضای کمیته بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی این نهاد را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادرشده از سوی رئیس جهاددانشگاهی، دکتر محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، به عنوان رئیس کمیته بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی این نهاد منصوب شد.

همچنین عباس ناصری معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، منوچهر جهانیان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ، علیرضا حاتمی رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی، سیدحسن کمالی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، سیدرضا طباطبایی رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم، حامد علی‌اکبرزاده رئیس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی، رضا فریدزاده رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، فریدون محمدی‌فام سرپرست مرکز فرهنگی ـ دانشجویی امام و انقلاب اسلامی، مهندس محمدعلی نادعلی‌زاده سرپرست سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جواد نصیری اوانکی سرپرست سازمان قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی، ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی، امیر طهرانچی مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، سیدیوسف حسینی مدیرکل حراست، تیمور مرجانی مدیرکل تعالی سرمایه انسانی و توسعه رفاه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، مجید علی‌آبادی مدیرکل امور مالی و اقتصادی، کاوه لطفی‌کیا مدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و روش‌های معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی و حمید رمضانی سرپرست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری این نهاد به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

این کمیته با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای برنامه‌های مرتبط با مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی تشکیل شده است.