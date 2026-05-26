تداوم ضربه های مهلک حزب الله به اشغالگران؛ یورش تل آویو به لبنان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: ارتش رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش بس لبنان و در حالی که دولت لبنان به مذاکره با تل آویو چشم دوخته است، حملات خود را به مناطق مختلف جنوب لبنان تشدید کرده است. در مقابل حزب الله نیز با گسترش دامنه عملیات های خود ضربه های مهلکی به دشمن وارد کرده است.

حزب الله لبنان اعلام کرد که طی عملیاتی، خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوع هامر را در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان با استفاده از ریزپرنده‌های انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده و منهدم کرده است.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد یک دستگاه خودرو هامر و محل تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در منطقه زوطر شرقی هدف قرار داده است.

حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات دشمن اسرائیلی به روستاهای جنوب لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی یک دستگاه خودرو هامر ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک زوطر شرقی با پهپاد ابابیل هدف قرار داده و منفجر کردند.

همچنین محل تجمع خودروها و نظامیان اسرائیلی در شهرک زوطر شرقی با توپخانه هدف قرار گرفت.

هشدار تخلیه به ساکنان نبطیه

در همین حال آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهر نبطیه هشدار داد به سرعت منازل خود را تخلیه کنند و به شمال رود الزهرانی بروند.

به دنبال این هشدار، مناطق النبطیه، الریحان، یحمر الشقیف و جاده منتهی به اردوگاه الرشیدیه هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت.

ارتش اسرائیل حمله زمینی فراتر از خط زرد در لبنان را آغاز کرد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم حمله زمینی و عملیات در فراتر از خط زرد در لبنان را آغاز کرده است.

منبعی نظامی در ارتش صهیونیستی امروز سه شنبه به این رسانه ها مدعی شد که ارتش دایره حملات زمینی خود در منطقه نبطیه لبنان را گسترش می‌دهد.

حملات جدید رژیم صهیونیستی به النبطیه و چند منطقه لبنان

رسانه‌های لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به مناطق و شهرهای النبطیه، دیر الزهرانی، حبوش در جنوب لبنان خبر دادند.

نبرد سنگین در محور راهبردی زوطر در نبطیه

خبرنگار المنار از تحرکات نظامیان اسرائیلی در محور رود لیتانی به سمت زوطر شرقی و تداوم درگیری سنگین رزمندگان مقاومت با اشغالگران خبر دادند.

شهر زوطر الشرقیه در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از بامداد امروز شاهد تحرکات گسترده و مکرر اسرائیل برای تسلط بر آن و درگیری های سنگین بین حزب الله و نیروهای اسرائیلی است.

این منابع اعلام کردند که این شهر، خط دفاعی و کلید دسترسی به روستاهای شمال رودخانه لیتانی محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌های واصله، نبرد سنگینی در حال حاضر در امتداد رودخانه لیتانی در منطقه دیرسریان در جریان است، جایی که نظامیان اسرائیلی در تلاش هستند تا به سمت شهر زوطر شرقی، واقع در کرانه شمالی رودخانه، روبروی شهر دیرسریان، جایی که ارتش اسرائیل مستقر است، پیشروی کنند.

در این نبرد از تیربار، گلوله‌های توپخانه، موشک و پهپادهای انتحاری استفاده می‌ شود که مانع پیشروی اسرائیل شده و نبرد را به حومه شهر و کرانه رودخانه محدود کرده است.

پهپادهای انتحاری حزب الله بلای جان نظامیان اسرائیلی

مقاومت اسلامی لبنان با پهپادهای انتحاری تجهیزات جنگی ارتش اشغالگر را هدف قرار داد. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: حزب الله تحرکات افسران ارشد ارتش را زیر نظر دارد تا آنها را هدف قرار دهد.

در همین حال، حزب ‌الله لبنان اعلام کرد که یک خودروی نظامی هامر اسرائیلی را با پهپاد در مسیر رودخانه لیتانی در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه حزب ‌الله، این حمله به آتش گرفتن خودروی نظامی منجر شد.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش صهیونیستی را نیز در همین منطقه با خمپاره و موشک هدف قرار داده است.

حزب ‌الله همچنین اعلام کرد که یک بولدوزر نظامی D۹ و یک خودروی ارتباطات ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در مسیر رودخانه لیتانی با پهپاد هدف قرار داده است.

همزمان منابع صهیونیستی از اصابت ۳ پهپاد حزب ‌الله به مواضع نظامی ارتش صهیونیستی خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که سه پهپاد شلیک‌ شده از لبنان امروز به مواضع نظامی داخل اراضی تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی اصابت کرده است. منابع عبری از زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در پی انفجار یک پهپاد انفجاری حزب الله خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد پهپادهای انفجاری شلیک ‌شده از سوی حزب ‌الله در اطراف منطقه نطوعا در الجلیل غربی اصابت کرده‌اند.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در نطوعا، در بخش غربی مرز با لبنان، به ‌دلیل نفوذ پهپاد خبر داد. رسانه‌های اسرائیلی از اصابت یک پهپاد دیگر در داخل اراضی تحت کنترل ارتش صهیونیستی در مرز لبنان و وقوع آتش‌سوزی در محل خبر دادند.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد آژیرهای خطر در منطقه نطوعا در الجلیل غربی برای چهارمین بار طی یک ساعت به ‌دلیل نفوذ پهپاد به صدا درآمده است. همچنین آژیرهای هشدار در عرب العرامشه، در بخش غربی مرز با لبنان، پس از گزارش نفوذ پهپاد فعال شده است.

تحرکات مذبوحانه نتانیاهو

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با فراخوان نیروهای ذخیره این رژیم برای گسترش حملات به جنوب لبنان مدعی شد: تل‌آویو نه تنها سرعت حملات را کاهش نمی‌دهد، بلکه خواستار شتاب بخشیدن به آن شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل ادعا کرد: ارتش این رژیم به منظور تشدید و گسترش دامنه عملیات نظامی خود در خاک لبنان، روند بسیج و فراخوان نیروهای خود را آغاز کرده است. ارتش از تمامی نظامیانی که حتی در روزهای اخیر ترخیص شده بودند، خواسته است تا فوراً خود را معرفی کنند و به خدمت احتیاط ملحق شوند.

تداوم حملات ددمنشانه به لبنان و نقض گسترده آتش بس

خبرنگار الجزیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف سد القرعون در بقاع غربی لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی همچنین دو حمله دیگر به شهرک‌های یحمر الشقیف و حداثا در جنوب لبنان انجام دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در آمار غیرنهایی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مشغره، ۱۱ نفر شهید شدند. بر اساس این گزارش، دو کودک و یک زن در میان شهدا هستند و ۱۵ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شده‌اند. این حمله جنایتکارانه روز گذشته مشغره را هدف قرار داد و آمار قربانیان همچنان غیرنهایی اعلام شده است.

شهادت یک امدادگر

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به یک مرکز امدادی در شهرک صریفا در شهر صور در جنوب لبنان، یک امدادگر شهید و دو امدادگر دیگر زخمی شدند.