  1. سیاست
  2. دولت
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

تأکید روسای جمهور ایران و مصر بر راهکارهای دیپلماتیک حل و فصل مسائل

تأکید روسای جمهور ایران و مصر بر راهکارهای دیپلماتیک حل و فصل مسائل

روسای جمهور ایران و مصر ضمن بازخوانی ضرورت وحدت جهان اسلام، بر گشوده شدن فصلی نوین در مناسبات منطقه‌ای و تداوم مسیر دیپلماسی برای پایان بخشیدن به تنش‌ها تأکید کردند.

به گزارش مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، برای دولت و ملت بزرگ مصر آرزوی توفیق، سربلندی و شکوفایی کرد.

پزشکیان با قدردانی از نقش‌آفرینی مثبت و تلاش‌های سازنده رئیس‌جمهور و دولت مصر در مسیر ثبات منطقه‌ای، بر اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران جهت تداوم گفتگوها و اتکا به راهکارهای دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل تأکید ورزید.

رئیس جمهور با اشاره به اولویت سیاست خارجی ایران در تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای مسلمان، به‌ویژه برادران خود در منطقه خلیج فارس، اظهار داشت: رویکرد اصولی ما همگرایی و همکاری همه‌جانبه با کشورهای منطقه است.

پزشکیان در بخش دیگری از این گفتگو، با تبیین مواضع دفاعی کشورمان ، تصریح کرد که اقدامات ایران در چارچوب حق قانونی دفاع مشروع و با هدف دفع حملات به پایگاه‌های منطقه صورت گرفته است.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به عبور از شرایط ملتهب کنونی، خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که پس از گذشت از این مرحله، فصل نوینی در مناسبات ایران با کشورهای منطقه گشوده خواهد شد.

پزشکیان تأکید کرد: ما به آینده درخشان منطقه که در سایه وحدت امت اسلامی و نفی هرگونه مداخله بیگانگان محقق خواهد شد، ایمان داریم.

رئیس‌جمهور مصر نیز با تبریکات صمیمانه متقابل به مناسبت این عید بزرگ، عید قربان را تجلی‌گاه وحدت و همبستگی جهان اسلام برشمرد و بر لزوم تقویت پیوندها میان کشورهای مسلمان در شرایط کنونی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور مصر در ادامه، حمایت قاطع خود را از روند گفتگوهای جاری به‌منظور پایان بخشیدن به تنش‌ها و برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ابراز داشت.

کد مطلب 6842093
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها