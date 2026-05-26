تأکید روسای جمهور ایران و مصر بر راهکارهای دیپلماتیک حل و فصل مسائل

به گزارش مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، برای دولت و ملت بزرگ مصر آرزوی توفیق، سربلندی و شکوفایی کرد.
پزشکیان با قدردانی از نقشآفرینی مثبت و تلاشهای سازنده رئیسجمهور و دولت مصر در مسیر ثبات منطقهای، بر اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران جهت تداوم گفتگوها و اتکا به راهکارهای دیپلماتیک برای حلوفصل مسائل تأکید ورزید.
رئیس جمهور با اشاره به اولویت سیاست خارجی ایران در تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای مسلمان، بهویژه برادران خود در منطقه خلیج فارس، اظهار داشت: رویکرد اصولی ما همگرایی و همکاری همهجانبه با کشورهای منطقه است.
پزشکیان در بخش دیگری از این گفتگو، با تبیین مواضع دفاعی کشورمان ، تصریح کرد که اقدامات ایران در چارچوب حق قانونی دفاع مشروع و با هدف دفع حملات به پایگاههای منطقه صورت گرفته است.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به عبور از شرایط ملتهب کنونی، خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که پس از گذشت از این مرحله، فصل نوینی در مناسبات ایران با کشورهای منطقه گشوده خواهد شد.
پزشکیان تأکید کرد: ما به آینده درخشان منطقه که در سایه وحدت امت اسلامی و نفی هرگونه مداخله بیگانگان محقق خواهد شد، ایمان داریم.
رئیسجمهور مصر نیز با تبریکات صمیمانه متقابل به مناسبت این عید بزرگ، عید قربان را تجلیگاه وحدت و همبستگی جهان اسلام برشمرد و بر لزوم تقویت پیوندها میان کشورهای مسلمان در شرایط کنونی تأکید کرد.
رئیسجمهور مصر در ادامه، حمایت قاطع خود را از روند گفتگوهای جاری بهمنظور پایان بخشیدن به تنشها و برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ابراز داشت.
نظر شما