به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی درباره حضورش در ایران و شرایط آماده‌سازی تیم اظهار کرد: بازیکنان باید ویزای برزیل را در تهران دریافت می‌کردند و من نمی‌توانستم بیشتر از این صبر کنم، چون باید ترکیب تیم را انتخاب می‌کردم. این وظیفه و مسئولیت من است. تصمیم گرفتم به ایران بیایم حتی اگر شرایط آرام نبود، چون رئیس فدراسیون به من گفت اوضاع خوب و آرام است.

وی درباره خط خوردن امین اسماعیل‌نژاد و احسان دانش‌دوست از فهرست تیم ملی گفت: اسماعیل‌نژاد مصدوم شده بود و نمی‌دانم این موضوع را می‌دانستید یا نه. بعد از شروع تمرینات در کمپ به او گفتم که هنوز آمادگی لازم را ندارد، بنابراین از او خواستم سلامت بماند و تمریناتش را ادامه دهد. مطمئنم دیر یا زود به تیم برمی‌گردد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: شرایط دانش‌دوست متفاوت بود.

وی گفت: می‌خواستم به یک بازیکن جوان‌تر مثل متین حسینی فرصت بدهم. همان صحبتی که با امین انجام دادم با احسان هم داشتم و به او گفتم سلامت بماند و تمرین کند. در نهایت سرمربی باید ۱۴ بازیکن را انتخاب کند. من همه بازیکنان را دوست دارم اما نمی‌توانم همه را در فهرست قرار دهم.

پیاتزا با اشاره به روند آماده‌سازی تیم ملی خاطرنشان کرد: ما تنها تیم ملی هستیم که نتوانستیم تمرینات مناسبی داشته باشیم و حالا باید خیلی سریع کار کنیم تا فاصله‌ای که ایجاد شده جبران شود. درباره ترکیب نهایی تیم هم تا دو روز دیگر تصمیم می‌گیرم.

وی در پاسخ به سوالی درباره نسل طلایی والیبال ایران گفت: فصل گذشته هم در تلویزیون این سوال را از من پرسیدند. نسل طلایی یعنی تیمی که مدال طلا گرفته باشد اما من هنوز چنین مدالی ندیده‌ام. چرا به آنها می‌گویید نسل طلایی؟ نسل طلایی تیمی است که در رقابت‌های مهم مثل لیگ ملت‌ها، مسابقات جهانی و المپیک چندین مدال طلا کسب کرده باشد. البته می‌توان گفت آن تیم، نسل بسیار خوبی بوده و من هم این را قبول دارم.

سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال اظهار داشت: اگر بخواهیم درباره نسل طلایی صحبت کنیم باید به برزیل اشاره کنیم که از سال ۲۰۱۸ همیشه روی سکو بوده است.

وی در مورد بازی تدارکاتی تیم ملی گفت: ما دو بازی دوستانه با برزیل خواهیم داشت و باید از رئیس فدراسیون بابت هماهنگی این مسابقات تشکر کنم. امیدوارم بازی‌های خوبی برگزار کنیم.