علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور اطفای حریق در منطقه سیاه کوه تویه دروار دامغان خبر داد و بیان کرد: این مانور با هدف مقابله سریعتر با آتش سوزی های احتمالی در عرصه مرتعی و جنگلی برگزار شده است.

وی به لزوم آمادگی هر چه بیشتر نیروها، تقسیم کار و هماهنگی بین ادارات تابعه تاکید کرد و توضیح داد: این باعث می شود در مواجه با بحران وظایف هر فرد و نهاد مشخص و امور سریعتر به نتیجه برسد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ارتقا سطح آمادگی دستگاه ها را عامل موثری در کاهش خسارات به منابع طبیعی عنوان کرد و ادامه داد: در این مانورها نقاط ضعف و قوت و همچنین کارآمدی تجهیزات و نیروها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رهایی برگزاری این رویدادها را حفاظت هر چه بیشتر عرصه وسیع منابع طبیعی برشمرد و افزود:‌ در همین راستا تکرار تمرین این مانورها برای استان سمنان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: برای حفاظت موثر تر از پوشش های گیاهی و جنگلی استان سمنان می‌کوشیم تا این مانورها در دل همه شهرستان ها برگزار شود تا سطح آمادگی ها هنگام بحران افزایش یابد.