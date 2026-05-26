  1. استانها
  2. سمنان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

زنگ هشدار آتش در سیاه‌کوه تویه دروار به صدا درآمد

زنگ هشدار آتش در سیاه‌کوه تویه دروار به صدا درآمد

دامغان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای مانور اطفای حریق در منطقه سیاه‌کوه تویه دروار خبر داد و گفت: این مانورها گامی ضروری برای جلوگیری از فاجعه‌ خاموش‌شدن سرمایه‌های طبیعی است.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مانور اطفای حریق در منطقه سیاه کوه تویه دروار دامغان خبر داد و بیان کرد: این مانور با هدف مقابله سریعتر با آتش سوزی های احتمالی در عرصه مرتعی و جنگلی برگزار شده است.

وی به لزوم آمادگی هر چه بیشتر نیروها، تقسیم کار و هماهنگی بین ادارات تابعه تاکید کرد و توضیح داد: این باعث می شود در مواجه با بحران وظایف هر فرد و نهاد مشخص و امور سریعتر به نتیجه برسد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ارتقا سطح آمادگی دستگاه ها را عامل موثری در کاهش خسارات به منابع طبیعی عنوان کرد و ادامه داد: در این مانورها نقاط ضعف و قوت و همچنین کارآمدی تجهیزات و نیروها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رهایی برگزاری این رویدادها را حفاظت هر چه بیشتر عرصه وسیع منابع طبیعی برشمرد و افزود:‌ در همین راستا تکرار تمرین این مانورها برای استان سمنان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: برای حفاظت موثر تر از پوشش های گیاهی و جنگلی استان سمنان می‌کوشیم تا این مانورها در دل همه شهرستان ها برگزار شود تا سطح آمادگی ها هنگام بحران افزایش یابد.

کد مطلب 6842131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها