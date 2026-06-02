به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل جدید مدیریت بحران استانداری سمنان بر ارتقای سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی آتشسوزی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در برنامه مانور اطفای حریق آموزشهای لازم در زمینه نحوه مقابله با آتشسوزی آموزش داده شده است اضافه کرد: استفاده از تجهیزات اطفا و شیوههای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی به نیروهای حاضر دیگر رویکرد برگزاری این مانور بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: در این مانور میدانی که با هدف ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی بینبخشی دستگاهها اجرا شد، سناریوهای مختلفی از جمله مهار آتشسوزی در محیطهای حساس صورت گرفت.
رهایی افزود تخلیه اضطراری و امدادرسانی به حادثهدیدگان تمرین و بخشهای مختلف عملیات از دیگر تمرین های این مانور هماهنگ بود.
وی با بیان اینکه رصد عینی میزان انسجام و آمادگی عملیاتی دستگاهها از اهداف مانور بود افزود: در این مانور، میزان آمادگی و هماهنگی دستگاههای ذیربط به دقت رصد شد
نظر شما