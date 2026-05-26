اصفهان با ۱۵ عارضه زیست محیطی درگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش عصر سه‌شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری اصفهان، با تقدیر از تلاش‌های مجموعه محیط زیست در پاسخگویی به مطالبات جامعه، به تشریح وضعیت اضطراری و بحران‌های زیست‌محیطی استان پرداخت و اظهار کرد: اصفهان در مرکز ایران قرار گرفته و متأسفانه طی یک سال اخیر بیشترین آسیب‌ها و اصابت‌های ناشی از جنگ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ چهل روزه را داشته و متحمل بحران‌های زیست‌محیطی شده است.

شکل‌گیری ۲۰۰ نقطه غبارخیز در بستر زاینده‌رود

‌وی با اشاره به هجوم گردوغبار از کویرهای همجوار قم، یزد و سمنان و شکل‌گیری کانون‌های جدید داخلی افزود: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، خشکی مسیر زاینده‌رود و اراضی کشاورزی باعث ایجاد بیش از ۲۰۰ نقطه غبارخیز شده است؛ اراضی کشاورزی کشت نشده رها شده و به کانون ریزگرد تبدیل شده است؛ به طوری که اکنون با یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون بحران مواجهیم که در ۶ ماهه اول سال، شعاع دید در شهر را به کمتر از یکهزار متر کاهش می‌دهد.

‌مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با انتقاد از وضعیت سوخت نیروگاه‌ها و آسیب به فضای سبز شهری گفت: حذف مازوت از نیروگاه‌ها مطالبه‌ای جدی و مردمی است و هزاران نفر در مجاورت این نیروگاه‌ها زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، خشکی زاینده‌رود و پایین رفتن سفره‌های زیرزمینی موجب برگشت آفت‌ها، خشکی زراعت و نابودی درختان کهنسال چنار در ناژوان و نوار زاینده‌رود شده و قلب این درختان قدیمی در حال از کار افتادن است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: بر اساس مطالعات، جاری بودن آب در زاینده‌رود می‌تواند تا درصد بالایی از اثرات سوء این بحران‌ها را کاهش دهد و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو باید مسئولیت خود را در قبال مردم به طور کامل انجام دهند.

مردم خواستار اقدام و عمل هستند

‌وی در ادامه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران اشاره کرد و گفت: اکنون ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان به دلیل بی‌آبی کشت نمی‌شوند و با آلودگی خاک و حتی افزایش تصادفات جاده‌ای ناشی از کاهش دید مواجهیم و در این راستا، تعیین سهم مشخص برای صنایع استان در قالب "مسئولیت اجتماعی" جهت رفع مشکلات زیست‌محیطی یک ضرورت است.

شیشه‌فروش با تاکید بر اینکه زمان حرف‌های تکراری گذشته و مردم منتظر اقدامات عملی هستند، خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی جامعه ما در استان اصفهان این است که این نشست و تفاهم‌نامه، پیام‌آور یک اقدام ویژه و جدید برای احیای زاینده‌رود، کنترل انتشار گردوغبار و مهار فرونشست زمین باشد؛ تحقق همین یک هدف برای نجات استان کافی خواهد بود.