۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

اصفهان با ۱۵ عارضه زیست محیطی درگیر است

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این استان با ۱۵ عارضه زیست محیطی بر اساس شاخص‌های مدیریت بحران، درگیر است.   

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش عصر سه‌شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری اصفهان، با تقدیر از تلاش‌های مجموعه محیط زیست در پاسخگویی به مطالبات جامعه، به تشریح وضعیت اضطراری و بحران‌های زیست‌محیطی استان پرداخت و اظهار کرد: اصفهان در مرکز ایران قرار گرفته و متأسفانه طی یک سال اخیر بیشترین آسیب‌ها و اصابت‌های ناشی از جنگ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ چهل روزه را داشته و متحمل بحران‌های زیست‌محیطی شده است.

شکل‌گیری ۲۰۰ نقطه غبارخیز در بستر زاینده‌رود

‌وی با اشاره به هجوم گردوغبار از کویرهای همجوار قم، یزد و سمنان و شکل‌گیری کانون‌های جدید داخلی افزود: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، خشکی مسیر زاینده‌رود و اراضی کشاورزی باعث ایجاد بیش از ۲۰۰ نقطه غبارخیز شده است؛ اراضی کشاورزی کشت نشده رها شده و به کانون ریزگرد تبدیل شده است؛ به طوری که اکنون با یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون بحران مواجهیم که در ۶ ماهه اول سال، شعاع دید در شهر را به کمتر از یکهزار متر کاهش می‌دهد.

‌مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با انتقاد از وضعیت سوخت نیروگاه‌ها و آسیب به فضای سبز شهری گفت: حذف مازوت از نیروگاه‌ها مطالبه‌ای جدی و مردمی است و هزاران نفر در مجاورت این نیروگاه‌ها زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، خشکی زاینده‌رود و پایین رفتن سفره‌های زیرزمینی موجب برگشت آفت‌ها، خشکی زراعت و نابودی درختان کهنسال چنار در ناژوان و نوار زاینده‌رود شده و قلب این درختان قدیمی در حال از کار افتادن است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: بر اساس مطالعات، جاری بودن آب در زاینده‌رود می‌تواند تا درصد بالایی از اثرات سوء این بحران‌ها را کاهش دهد و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو باید مسئولیت خود را در قبال مردم به طور کامل انجام دهند.

مردم خواستار اقدام و عمل هستند

‌وی در ادامه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران اشاره کرد و گفت: اکنون ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان به دلیل بی‌آبی کشت نمی‌شوند و با آلودگی خاک و حتی افزایش تصادفات جاده‌ای ناشی از کاهش دید مواجهیم و در این راستا، تعیین سهم مشخص برای صنایع استان در قالب "مسئولیت اجتماعی" جهت رفع مشکلات زیست‌محیطی یک ضرورت است.

شیشه‌فروش با تاکید بر اینکه زمان حرف‌های تکراری گذشته و مردم منتظر اقدامات عملی هستند، خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی جامعه ما در استان اصفهان این است که این نشست و تفاهم‌نامه، پیام‌آور یک اقدام ویژه و جدید برای احیای زاینده‌رود، کنترل انتشار گردوغبار و مهار فرونشست زمین باشد؛ تحقق همین یک هدف برای نجات استان کافی خواهد بود.

