مامور قلابی در مشگین شهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی برکلاهبرداری فردی غیربومی با سوءاستفاده از عناوین نظامی ، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود:ماموران پلیس آگاهی شهرستان مشگین‌شهر با انجام بررسی های تخصصی وتحقیقات میدانی، مامور قلابی را شناسایی؛ و پس از هماهنگی قضایی او را در خیابان شهید "قهرمانی" دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: مامور قلابی دستگیر شده با سوءاستفاده ازعناوین نظامی، باترفند صدور گواهی پایان خدمت، مبلغ ۲میلیارد و۲۷۰میلیون ریال از ۵ نفر کلاهبرداری کرده بود.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به کشف یک دستگاه بی سیم دستی از متهم وتحویل وی به مرجع قضایی، به شهروندان توصیه کرد که مراقب افراد سود جو باشند و با مشاهده افرادی که مشکوک به سو استفاده از لباس و تجهیزات نظامی هستند، حتما باشماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.