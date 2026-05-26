تربیت بزرگترین مهارت؛ ۵۰۰۰ اثر خلاقانه معلمان به جشنواره ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده شامگاه سهشنبه در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به پیوند میان معنویت و مسئولیتپذیری، بر ضرورت بازنگری در نگاه مدیریتی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دعای عرفه نمودی از شکرگزاری عارفانه و خداشناسی عمیق است، افزود: حقیقت شکر نعمت، در بهرهمندی صحیح از آن نهفته است. مدیریت به عنوان یک نعمت الهی، زمانی مشمول شکر واقعی میشود که با راهبری درست همراه باشد؛ چرا که با گسترش دایره اختیارات، میزان تأثیرگذاری و به تبع آن مسئولیت فرد نیز افزون میشود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تربیت را بزرگترین مهارت بشریت خواند و تصریح کرد: ما در نظام آموزش و پرورش امانتدار رشد و تعالی انسانها هستیم و در پیشگاه خداوند نسبت به «آگاهی» و «خدمت» مسئولیت داریم. تمایز کار مدیران تعلیم و تربیت در ابعاد معنوی آن است و درسی که از سیره امام حسین (ع) و فرازهای دعای عرفه میآموزیم، انجام صحیح وظایف و شکرگزاری عملی در مسیر خدمت به آیندهسازان کشور است.
ارسال ۵۰۰۰ اثر خلاقانه معلمان
در ادامه این نشست، فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ارسال پنج هزار اثر خلاقانه معلمان به دبیرخانه جشنواره استانی، از تغییر شیوههای یادگیری با بهرهگیری از دستسازههای آموزشی خبر داد.
وی با اعلام آغاز اجرای طرح آموزشی «حامی» از ابتدای تابستان، تأکید کرد: به منظور حفظ سلامت دانشآموزان، کلیه آزمونهای پایههای هفتم تا دهم و همچنین امتحانات مراکز فنیوحرفهای و کارودانش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ضمن اطمینانبخشی به خانوادهها، تصریح کرد: آموزش و پرورش با جدیت پیگیر ارائه خدمات آموزشی باکیفیت و رفع نگرانیهای تحصیلی دانشآموزان است و محوریت طرح «حامی» بر تکیه بر خلاقیت معلمان و تغییر در شیوههای یادگیری قرار دارد.
