آشوری: هوشمندسازی گلوگاه شهید میرزایی بندرعباس در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختمان جدید ایست و بازرسی شهید سرهنگ میرزایی در ورودی شهر بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان، فرمانده انتظامی، مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان و همسر شهید میرزایی به بهره‌برداری رسید.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در آیین افتتاح ساختمان جدید ایست و بازرسی شهید میرزایی با گرامیداشت یاد شهدای امنیت به ویژه شهید میرزایی، اظهار داشت: امروز توفیق حاصل شد تا ساختمان جدید مجموعه گلوگاه شهید میرزایی را افتتاح کنیم؛ گلوگاهی که جزو استراتژیک‌ترین گلوگاه‌های استان محسوب می‌شود و روند مکانیزه شدن آن در دستور کار است.

استاندار هرمزگان، توسعه زیرساخت‌های انتظامی در گلوگاه‌ها را برای حفظ نظم و امنیت کشور ضروری دانست و افزود: همه ما موظف به برنامه‌ریزی صحیح در جهت هوشمندسازی گلوگاه‌ها هستیم چرا که با استقرار سامانه‌های هوشمند، هم مردم و مسافران از نظم و امنیت بهره‌مند می‌شوند و هم فرایند کنترل و بازرسی کوتاه‌تر خواهد شد.

آشوری تازیانی با اشاره به موقعیت ویژه هرمزگان به عنوان نقطه ثقل توسعه دریایی و نقش ملی و بین‌المللی این استان، تصریح کرد: نقش فراجا در تأمین امنیت استانی و ملی برجسته بوده است. این ساختمان جدید به نیروهای مجرب و کارآزموده کمک می‌کند تا ضمن سهولت تردد مردم، بر نظم و امنیت این گلوگاه مؤثر واقع شوند.

وی در پایان با تقدیر فرمانده انتظامی استان و مجموعه همکاران در گمرک، راهداری و سایر دستگاه‌های همراه، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی هرمزگان با کمترین امکانات و مشارکت مردم، توانسته نظم و امنیت را در جای جای استان مستقر کند.

گفتنی است ساختمان ایست و بازرسی شهید سرهنگ میرزایی با هدف ارتقای کیفی خدمات انتظامی، کاهش زمان بازرسی و افزایش ضریب ایمنی خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی بندرعباس احداث شده است.