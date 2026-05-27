حجت الاسلام محمدی: عید قربان تجلی بندگی و مبارزه با هوای نفس است

حجت الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر اندازه انسان از هوای نفس فاصله بگیرد، به همان اندازه به منبع نور و حقیقت نزدیک‌تر می‌شود و عید قربان فرصتی برای بازنگری درونی و تقویت روحیه خودسازی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به آیه «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا» افزود: خداوند در قرآن کریم رستگاری انسان را در گرو تزکیه نفس دانسته است و تزکیه به معنای محروم کردن انسان نیست، بلکه به معنای رشد دادن، هدایت و پرورش استعدادهای درونی است، این رویکرد، انگیزه‌ای قوی برای ادامه مسیر رشد و تحول ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه اساس عید قربان ذبح ظاهری حیوان در انظار مردم نیست، تصریح کرد: حقیقت این عید در ذبح نفس و فاصله گرفتن از خواسته‌های نفسانی نهفته است و قرآن کریم نیز در سوره حج می‌فرماید: «لَن یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَکِن یَنَالُهُ التَّقْوَی مِنکُمْ»،هرگز گوشت و خون حیوانات قربانی، به خداوند نمی رسد، بلکه آنچه از طرف شما به او می رسد تقواست.

وی خاطرنشان کرد: آنچه به درگاه الهی می‌رسد تقواست و قربانی واقعی، گذشتن از دلبستگی‌ها و رسیدن به مقام اخلاص و بندگی است.