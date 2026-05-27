خبرگزاری مهر- گروه استانها: صدای برخورد توپ با کفپوش فرسوده سالن، بیشتر از آنکه شبیه هیجان ورزش باشد، شبیه صدای فرسودگی است.
گوشهای از سالن، دیواری رنگپریده و ترکخورده ایستاده و چند ورزشکار نوجوان، زیر سقفی قدیمی تمرین میکنند؛ بیآنکه مطمئن باشند مسابقه بعدی را در شهر خودشان برگزار خواهند کرد یا نه.
پلدختر سالهاست با کمبود زیرساختهای ورزشی دستوپنجه نرم میکند؛ کمبودهایی که حالا دیگر فقط یک مطالبه نیستند، بلکه به مانعی جدی برای رشد ورزش شهرستان تبدیل شدهاند.
در شهری که علاقه به ورزش میان جوانان و نوجوانانش زنده است، نبود امکانات استاندارد باعث شده بسیاری از استعدادها یا دیده نشوند یا برای ادامه مسیر، ناچار به مهاجرت ورزشی شوند.
نبود خوابگاه؛ گره کور میزبانی مسابقات
یکی از فعالان ورزشی پلدختر با اشاره به کمبودهای زیرساختی ورزش در این شهرستان، به مهر میگوید نبود خوابگاه ورزشی سالهاست به یکی از موانع اصلی توسعه ورزش تبدیل شده است.
به گفته او، تیمها و ورزشکارانی که برای حضور در رقابتهای استانی یا کشوری نیاز به اسکان دارند، عملاً امکان حضور در پلدختر را پیدا نمیکنند و همین مسئله باعث شده این شهرستان از میزبانی بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی محروم بماند.
او معتقد است نبود فضای اقامتی مناسب، تنها یک کمبود ساده نیست، بلکه به مشکلی فراگیر برای ورزش پلدختر تبدیل شده؛ مشکلی که هم فرصت دیدهشدن استعدادهای ورزشی را گرفته و هم امکان رونق مسابقات و تعاملات ورزشی را محدود کرده است.
ورزش بانوان؛ مطالبهای به نام سالن اختصاصی
در میان همه مشکلات، ورزش بانوان شاید بیش از دیگر بخشها با کمبود امکانات روبهرو باشد.
یکی از بانوان ورزشکار پلدختری نیز با انتقاد از وضعیت فضاهای ورزشی ویژه بانوان، به مهر میگوید: مهمترین مطالبه دختران ورزشکار شهرستان، داشتن یک سالن استاندارد و اختصاصی است؛ مطالبهای که سالها مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
او با بیان اینکه امکانات فعلی پاسخگوی نیاز ورزش بانوان نیست، تأکید میکند پلدختر حتی یک سالن مجهز و استاندارد برای برگزاری مسابقات بانوان ندارد و همین کمبود موجب شده رقابتها تنها در سطح محدود و با حداقل امکانات برگزار شوند.
به گفته این ورزشکار، نبود زیرساخت مناسب نهتنها انگیزه ورزشکاران را کاهش داده، بلکه فرصت رشد استعدادهای دختران ورزشکار شهرستان را نیز محدود کرده است؛ دخترانی که با وجود همه کمبودها، همچنان برای ماندن در میدان تلاش میکنند.
فرسودگی سالنها؛ ورزش روی زمین ناهموار
یکی دیگر از ورزشکاران پلدختری، فرسودگی سالنها و تجهیزات ورزشی را از جدیترین مشکلات ورزش این شهرستان میداند؛ مشکلی که به گفته او سالهاست ورزشکاران را با دردسرهای فراوان روبهرو کرده است.
او با اشاره به وضعیت نامناسب برخی سالنهای ورزشی میگوید: کفپوش تعدادی از سالنها بهشدت فرسوده و غیراستاندارد شده و ادامه فعالیت در چنین فضایی، هم کیفیت تمرینات را کاهش داده و هم احتمال آسیبدیدگی ورزشکاران را بالا برده است.
این ورزشکار پلدختری توضیح میدهد: پیش از جنگ رمضان، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان دستور پیگیری برای بهسازی سالنها و تجهیزات را صادر کرده بود و حتی قرار بود پیمانکاری در شهرستان مستقر شود تا بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند، اما این وعدهها هنوز وارد مرحله اجرا نشده و سالنهای فرسوده همچنان سهم ورزشکاران پلدختر از زیرساختهای ورزشی است.
استخر خاموش؛ ۹ ماه دوری از آب
رئیس هیئت نجاتغریق پلدختر نیز از تعطیلی طولانیمدت تنها استخر شنای این شهرستان انتقاد میکند؛ استخری که حالا نزدیک به ۹ ماه درهایش به روی ورزشکاران و شهروندان بسته مانده است.
او به مهر میگوید: این تعطیلی بلاتکلیف، نهتنها فعالیت شناگران و ورزشکاران رشتههای آبی را مختل کرده، بلکه بسیاری از خانوادهها و نوجوانان را از تنها فضای استاندارد ورزشهای آبی شهرستان محروم کرده است.
به گفته رئیس هیئت نجاتغریق، هنوز دلیل مشخص و شفافی برای ادامه تعطیلی استخر اعلام نشده، اما احتمال میرود رقم بالای اجارهبها در مزایده واگذاری، باعث شده متقاضی مناسبی برای بهرهبرداری از مجموعه پیدا نشود؛ موضوعی که سبب شده تنها استخر شنای پلدختر ماهها در سکوت و رکود باقی بماند.
زنان ورزشکار؛ ایستاده میان کمبودها
مسئول ورزش بانوان پلدختر با اشاره به استقبال دختران و زنان این شهرستان از فعالیتهای ورزشی، میگوید: آمار ورزشکاران بیمهشده نشان میدهد علاقه به ورزش در میان بانوان پلدختر همچنان زنده و پررنگ است.
به گفته او، در سال ۱۴۰۴ بیش از هزار ورزشکار زن در شهرستان پلدختر تحت پوشش بیمه ورزشی قرار گرفتهاند و امسال نیز تاکنون ۱۵۵ ورزشکار خانم بیمه شدهاند؛ آماری که از تداوم حضور بانوان در عرصه ورزش، باوجود محدودیتها و کمبود امکانات حکایت دارد.
او با بیان اینکه سالنهای ورزشی در حال حاضر با رعایت ضوابط و پروتکلها فعال هستند، ابراز امیدواری میکند: با بهبود زیرساختها و فراهم شدن امکانات مناسبتر، فضای ورزش بانوان در پلدختر رونق بیشتری بگیرد و زمینه برای حضور گستردهتر دختران ورزشکار فراهم شود.
نسخه اداره ورزش برای خروج از رکود
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان لرستان از تدوین برنامهای تازه برای ساماندهی وضعیت ورزش پلدختر خبر میدهد؛ برنامهای که قرار است بخشی از مشکلات مزمن هیئتهای ورزشی این شهرستان را هدف قرار دهد.
رحمتی با اشاره به جلسات برگزارشده با هیئتهای ورزشی پلدختر به مهر میگوید: مقرر شده هر هیئت، برنامه عملیاتی مشخص خود را به اداره کل ورزش و جوانان ارائه دهد تا مسیر فعالیتها هدفمندتر و منظمتر دنبال شود.
به گفته رحمتی، تدوین تقویم ورزشی سال ۱۴۰۵ شهرستان نیز در دستور کار قرار گرفته تا مسابقات، اردوها و برنامههای ورزشی پلدختر از حالت پراکنده خارج شود و چارچوب مشخصی پیدا کند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از هدفگذاری برای افزایش ۱۵ درصدی ورزشکاران سازمانیافته پلدختر در سال آینده خبر میدهد و معتقد است با فعالتر شدن هیئتها و تقویت زیرساختها، میتوان مشارکت ورزشی در این شهرستان را افزایش داد.
پلدختر؛ پایینتر از خط میانگین ورزش
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نیز با تأیید کمبودهای زیرساختی ورزش در پلدختر، به مهر میگوید: سرانه فضاهای ورزشی در این شهرستان و معمولان همچنان پایینتر از میانگین استانی قرار دارد؛ مسئلهای که به گفته او نیازمند توجه جدی و تزریق اعتبارات بیشتر است.
او با اشاره به تأکید وزیر ورزش و جوانان برای توسعه زیرساختهای ورزشی پلدختر، توضیح میدهد: بخشی از اعتبارات اختصاصیافته به هیئتهای ورزشی این شهرستان، با پیگیری نماینده پلدختر و معمولان جذب شده و امید میرود این منابع بتواند بخشی از عقبماندگیهای موجود را جبران کند.
دیناروند در ادامه، وضعیت ورزشکاران سازمانیافته پلدختر را نیز مطلوب نمیداند و معتقد است ظرفیت ورزشی این شهرستان بسیار بیشتر از آمار فعلی است.
به گفته او، پلدختر هم از نظر جمعیت جوان و هم از لحاظ علاقه مردم به ورزش، استعداد تبدیلشدن به یکی از قطبهای فعال ورزشی استان را دارد، اما این ظرفیت هنوز آنگونه که باید بالفعل نشده است.
وعده برای دویدن روی زمین ناهموار
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، با اشاره به کمبودهای جدی زیرساختی در پلدختر، تأکید میکند: توسعه فضاهای ورزشی این شهرستان به یکی از اولویتهای اصلی مجموعه ورزش استان تبدیل شده است.
او با بیان اینکه سرانه ورزشی پلدختر و معمولان پایینتر از میانگین استانی است، میگوید بخشی از اعتبارات تزریقشده به ورزش شهرستان، با پیگیریهای نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس جذب شده و تلاش میشود این منابع به شکل مؤثر در مسیر رفع عقبماندگیها هزینه شود.
وی همچنین وضعیت ورزشکاران سازمانیافته در پلدختر را «رضایتبخش» ندانست و معتقد است ظرفیت واقعی ورزش این شهرستان بسیار فراتر از آمارهای موجود است.
به گفته دیناروند، پلدختر با وجود استعدادهای فراوان و استقبال گسترده جوانان از رشتههای مختلف، هنوز نتوانسته سهم شایستهای در ورزش سازمانیافته استان داشته باشد.
تدوین برنامهای برای ارتقای زیرساختهای ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه از تدوین برنامهای برای ارتقای زیرساختهای ورزشی خبر داده و میگوید: احداث سالن مسابقات، تأمین زمین مورد نیاز این پروژه و همچنین ساخت خوابگاه ورزشکاران در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود عملیات اجرایی این طرحها در کوتاهترین زمان آغاز شود.
او خوابگاه ورزشی را یکی از مهمترین مطالبات جامعه ورزش پلدختر دانست و اضافه میکند: نبود چنین فضایی، سالهاست امکان میزبانی مسابقات بزرگ را از این شهرستان گرفته است.
دیناروند همچنین از راهاندازی پیست تارتان پلدختر ظرف یک ماه آینده خبر داده و میگوید: برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، اعتبارات تازهای میان هیئتهای ورزشی شهرستان توزیع خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تعطیلی استخر شنای پلدختر اشاره کرد و یادآور میشود: این مجموعه نیز بهزودی و طبق ضوابط قانونی به بهرهبردار واجد شرایط واگذار میشود تا دوباره به چرخه خدمات ورزشی شهرستان بازگردد.
دیناروند همچنین از آغاز عملیات اجرایی سه پروژه ورزشی جدید در پلدختر طی روزهای آینده خبر داد و اضافه میکند: هدف نهایی، ایجاد توازن در امکانات ورزشی میان شهرستانهای مختلف لرستان و کاهش فاصله پلدختر با میانگین امکانات ورزشی استان است.
عدالت ورزشی در سایه پیگیریهای ملی
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، هم با تأکید بر ضرورت جبران عقبماندگیهای زیرساختی ورزش در این شهرستان، خواستار توجه ویژه و عملی دستگاههای اجرایی به این حوزه شد.
او به مهر میگوید: انتظار افکار عمومی و جامعه ورزش پلدختر این است که فاصله موجود در زیرساختها و امکانات ورزشی نسبت به سایر شهرستانها بهصورت واقعی و برنامهمحور کاهش یابد.
وی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور در توزیع امکانات ورزشی در سطح استان لرستان، اضافه میکند: پلدختر باید همتراز با سایر شهرستانها دیده شود و سهم آن از اعتبارات و پروژههای عمرانی ورزشی متناسب با نیاز و جمعیت ورزشی آن تعریف گردد.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در ادامه از پیگیری مشکلات حوزه ورزش این شهرستان در سطح ملی خبر داد و میگوید: از ظرفیتهای موجود در وزارت ورزش و جوانان برای تسریع در روند توسعه زیرساختهای ورزشی پلدختر استفاده خواهد شد تا بخشی از کمبودهای انباشتهشده در سالهای گذشته جبران شود.
کاظمی همچنین بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات و دستورات وزیر ورزش و جوانان در سطح استان تأکید کرد و یادآور میشود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی استان با جدیت بیشتری این دستورات را عملیاتی کنند.
او از پیگیری برای حضور وزیر ورزش و جوانان در شهرستان پلدختر و معمولان خبر داد و این حضور را فرصتی برای بررسی میدانی مشکلات و تسریع در روند تصمیمگیریهای کلان در حوزه ورزش شهرستان دانست.
پلدختر و مطالبه زیرساختهای از دسترفته
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تحقق حداقل استانداردهای ورزشی در این شهرستان تاکید کرد و ادامه میدهد: انتظار جامعه ورزش پلدختر این است که از نظر امکانات و زیرساختها، در سطح میانگین استان لرستان قرار گیرد و فاصله موجود با سایر شهرستانها به شکل واقعی کاهش یابد.
وی با اشاره به پایین بودن سرانه فضای ورزشی در پلدختر نسبت به متوسط استانی، معتقد است که این عقبماندگی باید با نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات هدفمند جبران شود تا امکان رشد و توسعه ورزش در همه رشتهها فراهم گردد.
نماینده مردم پلدختر و معمولان، سالن مسابقات را یکی از اصلیترین نیازهای این شهرستان میداند و میگوید: نبود چنین فضایی، عملاً امکان میزبانی رقابتهای رسمی و توسعه ورزش قهرمانی را در پلدختر محدود کرده است.
کاظمی در ادامه به دیگر مطالبات ورزشی شهرستان اشاره کرده و یادآور میشود: احداث پیست تارتان، ایجاد خوابگاه ورزشکاران و ساخت سکوی تماشاگران از جمله زیرساختهایی است که باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نیازهای مناطق اطراف، میگوید: سالن ورزشی سقف کوتاه در معمولان و مجموعه ورزشی در منطقه افرینه نیز از طرحهای ضروری هستند که باید برای آنها برنامهریزی و اقدام عملی صورت گیرد تا پوشش خدمات ورزشی در سطح شهرستان کاملتر شود.
ورزش؛ قربانی کمبودها
بنابراین گزارش، پلدختر امروز بیش از هر چیز، با شکاف میان استعداد و امکانات روبهرو است. جوانانی که انگیزه دارند، اما زمین تمرین استاندارد ندارند؛ دخترانی که مدال میخواهند، اما سالن اختصاصی ندارند؛ شناگرانی که استخرشان ماهها تعطیل مانده و شهری که هنوز برای میزبانی مسابقات، خوابگاه ورزشی ندارد.
ورزش اینجا زنده است، اما خسته
ورزش در پلدختر هنوز روی شانههای علاقه و انگیزه مردم ایستاده؛ نه روی زیرساختهای استاندارد. سالنهای فرسوده، پروژههای نیمهتمام و کمبود امکانات، سالهاست نفس ورزش شهرستان را گرفتهاند.
با این حال، هنوز امید در میان ورزشکاران زنده است؛ امید به روزی که استعدادها پشت درِ امکانات متوقف نمانند و ورزش پلدختر بتواند سهم واقعی خود را از توسعه بگیرد.
شاید ساخت چند سالن و خوابگاه، در ظاهر فقط یک پروژه عمرانی باشد، اما برای جوانان این شهر، میتواند آغاز دوباره رؤیاهایی باشد که سالها زیر سقفهای فرسوده تمرین کردهاند.
