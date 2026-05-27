عید قربان نماد عبودیت، اخلاص و اتحاد امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود توکلی، صبح چهارشنبه در خطبه های نماز عید سعید قربان در شهرستان زرند با اشاره به فلسفه نام‌گذاری اعیاد اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال برای بندگان خود دو عید قرار داده است که یکی عید فطر و دیگری عید قربان است؛ عید فطر پس از یک ماه روزه‌داری و بندگی فرا می‌رسد و عید قربان نیز تجلی دیگری از اطاعت، ایمان و تقرب به پروردگار متعال است.

وی با بیان اینکه قربانی تنها یک عمل عبادی فردی نیست، افزود: قربانی نشانه‌ای از اخلاص، گذشت از تعلقات دنیوی و حرکت در مسیر بندگی خالصانه است و باید با نیت الهی انجام شود تا رحمت و برکات خداوند شامل حال مؤمنان شود.

توکلی، همچنین عید قربان را فرصتی برای تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان عنوان کرد و گفت: این روز، روز اتحاد امت اسلامی است و مسلمانان باید با تمسک به آموزه‌های دینی، در برابر دشمنان اسلام و استکبار جهانی ایستادگی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با نفس اماره خاطرنشان کرد: عید قربان، عید عبور از هوای نفس و قدم گذاشتن در مسیر بندگی است و همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) در آزمون بزرگ الهی به اوج تسلیم رسید، امروز نیز مؤمنان باید با لبیک به فرمان خداوند، در مسیر حق ثابت‌قدم بمانند.

امام جمعه موقت بم در پایان با دعوت نمازگزاران به توجه به آموزه‌های دینی و عمل به واجبات، بر استمرار روحیه ایثار، بندگی و ولایت‌مداری در جامعه اسلامی تأکید کرد.