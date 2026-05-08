به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته بم، با اشاره به آیه ۱۵۳ سوره آلعمران اظهار داشت: این آیه شریفه هشدار الهی به کسانی است که در انجام رسالت و وظیفه خود کوتاهی میکنند و ترک پست یا عمل نکردن کامل به وظیفه، موجب زیان و آسیب اجتماعی میشود.
وی افزود: در میدانهای گوناگون، چه جنگ حقیقی و چه جهاد اقتصادی و اجتماعی، رها کردن مسئولیتها و انجام ناقص وظیفه، جامعه را دچار خسران، غم و شکستهای پیاپی میکند.
امام جمعه بم تأکید کرد: باید با ثبات قدم و مجاهدت، وظایف الهی و اجتماعی را تا پایان مسیر به انجام رساند و در برابر شایعات، تهدیدها و تخریبها در فضای مجازی و واقعی ایستادگی کرد.
حضور مستمر مردم رمز پیروزی است
دهقانی، ضمن نقل روایت تأثر برانگیز از پدر یکی از شهدا گفت: این پدر شهید از مردم خواسته میدان را خالی نکنند و معیارهای انقلابی را حفظ کنند؛ چرا که استمرار حضور مردم در صحنههای مختلف، زمینهساز پیروزی نهایی ملت ایران است.
وی نقش مطالبهگری، حضور اجتماعی و آگاهی مردم در حل مشکلات کشور را مهم دانست و بر تداوم این نقشآفرینی تأکید کرد.
هشدار درباره تکبر قدرتهای جهانی و جایگاه راهبردی ایران
امام جمعه بم با انتقاد از رفتار متکبرانه برخی قدرتهای جهانی، اظهار داشت: قدرتهایی که روزی با غرور با ملتها سخن میگفتند امروز در موضع ضعف قرار گرفتهاند و ایران با اقتدار و عزت در برابر آنان ایستاده است.
دهقانی، افزود: تنگه هرمز نعمتی الهی و بخشی از اقتدار ملی ایران است و هیچ کشوری در منطقه توان همراهی کامل با طرحهای نظامی بیگانگان را ندارد.
ایران دارای مؤلفههای متعدد اقتدار است
وی تصریح کرد: قدرت ایران محدود به یک ظرفیت نیست و کشور از مؤلفههای متنوع سیاسی، نظامی و اقتصادی برخوردار است که مورد اذعان تحلیلگران جهانی است.
دهقانی، از مردم خواست با شکرگزاری و حفظ روحیه مقاومت، قدر این نعمت اقتدار را بدانند.
وی با اشاره به قوانین استعماری گذشته مانند کاپیتولاسیون گفت: روزگاری چنین قوانین ننگینی بر این سرزمین تحمیل میشد، اما امروز ملت ایران یکصدا در برابر استعمار فریاد استقلال سر میدهد.
وی تأکید کرد: ایران اسلامی با اجرای طرحهای کلان در عرصههای گوناگون به موفقیتهای چشمگیری در زمینه رفاه، عمران و توسعه دست یافته است.
هشدار نسبت به ترک مسئولیت و لزوم نظارت بر بازار
امام جمعه بم ضمن یادآوری هشدار قرآن درباره ترک وظیفه، گفت: انجام ناقص مسئولیتها تهدیدی بزرگ است و باید با نظارت و مدیریت دقیق، از بروز مشکلات جلوگیری کرد.
وی با اشاره به افزایش غیرمنصفانه برخی قیمتها اظهار داشت: گرانیهای بیتوجیه هیچ توجیه منطقی ندارد و کسانی که در این مسئله نقش دارند، در حقیقت پیادهنظام دشمن هستند.
دهقانی، با هشدار نسبت به برنامهریزی دشمن در زمینه کاهش جمعیت ایران گفت: جنگ جمعیتی از مهمترین اهداف دشمن است و همه باید برای تقویت بنیان خانواده و تسهیل فرزندآوری تلاش کنند.
وی خواستار حمایت جدی از خانوادههایی شد که در این زمینه با مشکلات اقتصادی یا اجتماعی روبهرو هستند.
امام جمعه بم با تبریک هفته بسیج سازندگی، از زحمات جهادگران، داوطلبان هلال احمر و گروههای مردمی در امدادرسانی و رفع مشکلات شهر و کشور تقدیر کرد و گفت: این جهادگران با اخلاص و تلاش بیوقفه خود، نماد امید و روحیه ایثار در جامعهاند و نزد خدا دارای جایگاه ویژهای هستند.
