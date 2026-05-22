امام جمعه بم: مقاومت ایران نقشه های آمریکا را بی اثر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نمازجمعه شهر بم با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی اظهار کرد: ایران امروز به بخش مهمی از عزت و قدرت دست یافته و در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز اثرگذار قدرت در جهان است؛ به‌ گونه‌ای که تصمیمات و مواضع کشور در سطح بین‌الملل مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت موضوعات زیرساختی و حیاتی همچون برق، سوخت، گاز و بنزین، این مسائل را از موضوعات خط مقدم مدیریت و نیازمند توجه ویژه و غیرت مسئولان دانست.

دهقانی، با اشاره به فشارها و شیوه‌های دشمن در مواجهه با ملت‌ها گفت: دشمن تلاش می‌کند با خسته‌کردن حریف و فرسایشی‌کردن شرایط، او را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند، اما جمهوری اسلامی ایران امروز با ایستادگی و مقاومت، این نقشه را بی‌اثر کرده است.

امام جمعه بم با اشاره به شرایط موجود، تأکید کرد: دشمن از وضعیت امروز ایران ناراضی و خشمگین است، چرا که جمهوری اسلامی توانسته ابتکار عمل را حفظ کند و طرف مقابل را در موقعیتی دشوار و فرسایشی قرار دهد.

وی با اشاره به بحران عمیق آمریکا در پی تأخیر در امضای توافقات، تأکید کرد: کشوری که قدرت واقعی دارد، نیازی به لات‌بازی و عربده‌کشی در فضای مجازی ندارد و قدرت خود را در میدان عمل به اثبات می‌رساند.

دهقانی، اظهار داشت: تأخیر در امضای توافقات، بحران عمیقی برای آمریکا ایجاد کرده و قدرت تحمل انتظار را از این کشور گرفته است.

وی، با استناد به مضامین قرآنی، تصریح کرد: مقاومت و پایداری در برابر فشارها، هزینه‌های خاص خود را دارد، اما تسلیم شدن در برابر دشمن، به مراتب ذلت‌بارتر و پرهزینه‌تر است.

امام جمعه بم گفت: عجله و شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها، به خصوص در شرایط حساس، می‌تواند فرد یا کشوری را به سمت تصمیم تسلیم سوق دهد که عواقب آن بسیار ناگوار خواهد بود.

وی با بیان اینکه روش آمریکا در مواجهه با حریفان، خسته کردن و فرسایشی کردن روند است، تصریح کرد: آمریکا تلاش می‌کند با طولانی کردن فرآیندها، منابع، اقتصاد و آرامش طرف مقابل را تحلیل ببرد و سپس او را در حالت فرسودگی مجبور به پذیرش خواسته‌های خود نماید.

امام جمعه بم اضافه کرد: امروز ایران اسلامی، آمریکا را در دام خود انداخته و شرایطی را برای این کشور رقم زده که طاقت‌ فرسا شده است و این وضعیت باعث شده تا رئیس جمهور آمریکا از معطل شدن و بلاتکلیف نگه داشته شدن از سوی ایران، عصبانی و کلافه باشد.

دهقانی، بر اهمیت پایداری، مقاومت در برابر فشارهای خارجی و اتکا به توانمندی‌های داخلی تأکید و وضعیت فعلی را به سود ایران و به زیان آمریکا ارزیابی نمود.