به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح چهارشنبه در تشریح وضعیت جوی و دریایی استان هرمزگان اظهار داشت: پدیده جوی غالب امروز، وزش بادهای جنوب غربی بر روی دریا در ساعات بعدازظهر خواهد بود.
وی افزود: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی پیشبینی میشود و در بعدازظهر بر روی مناطق دریایی، وزش بادهای جنوب غربی رخ میدهد.
حمزهنژاد بیان کرد: دریا در ساعات صبح آرام است، اما در بعدازظهر به ویژه در منطقه تنگه هرمز کمی مواج خواهد شد. با این حال، با احتیاط برای شناورهای سبک، دریا برای تردد و انجام امور دریایی مساعد پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته جاری پیشبینی میشود.
وی در پایان تأکید کرد: به لحاظ دمایی، طی دو روز آینده ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در برخی نقاط استان هرمزگان مورد انتظار است.
