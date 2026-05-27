۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

وزش بادهای جنوب غربی در دریا؛ دمای نسبی در هرمزگان افزایش می‌یابد

بندرعباس- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، از وزش بادهای جنوب غربی بر روی دریا در ساعات بعدازظهر، ماندگاری هوای گرم و افزایش نسبی دمای بیشینه در برخی نقاط استان طی دو روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه در تشریح وضعیت جوی و دریایی استان هرمزگان اظهار داشت: پدیده جوی غالب امروز، وزش بادهای جنوب غربی بر روی دریا در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

وی افزود: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و در بعدازظهر بر روی مناطق دریایی، وزش بادهای جنوب غربی رخ می‌دهد.

حمزه‌نژاد بیان کرد: دریا در ساعات صبح آرام است، اما در بعدازظهر به ویژه در منطقه تنگه هرمز کمی مواج خواهد شد. با این حال، با احتیاط برای شناورهای سبک، دریا برای تردد و انجام امور دریایی مساعد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: به لحاظ دمایی، طی دو روز آینده ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در برخی نقاط استان هرمزگان مورد انتظار است.

