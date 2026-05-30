مجتبی حمزهنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: امروز آسمان استان عمدتاً صاف همراه با غبار محلی پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر نیز بر روی مناطق دریایی، وزش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی مورد انتظار است.
وی افزود: دریا در ساعات صبح شرایط نسبتاً آرامی خواهد داشت اما از ساعات ظهر با افزایش سرعت باد، بهویژه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز، دریا متلاطم و مواج خواهد شد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی دریایی تصریح کرد: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، بهویژه شناورهای سبک و صیادی، در نظر گرفته شود.
حمزهنژاد ادامه داد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه در استان تداوم خواهد داشت.
وی همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: ماندگاری هوای گرم همچنان در هرمزگان پیشبینی میشود و دمای هوا در بیشتر مناطق استان با نوسان یک تا سه درجهای همراه خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: این شرایط بهویژه در مناطق دور از ساحل، ارتفاعات استان و شهرستانهای بستک، پارسیان، حاجیآباد و بشاگرد محسوستر خواهد بود.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان برای مدیریت مواجهه با گرما، عنوان کرد: از ترددهای غیرضروری در طول روز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، بهخصوص در ساعات میانی روز، خودداری شود.
