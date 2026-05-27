ماموستا رستمی: عید قربان جلوه بندگی و وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید قربان در مسجد جامع سنندج اظهار کرد: عید قربان از بزرگترین اعیاد مسلمانان است و جایگاه والایی نزد پروردگار دارد.
وی افزود: هر مسلمانی که توان مالی داشته باشد باید سنت قربانی را انجام دهد و در این روز به فقرا، نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه کمک کند.
امام جمعه سنندج با اشاره به فلسفه مناسک حج تمتع بیان کرد: منا، دشت فداکاری و دوری از شیطان و عرفات، سرزمین خداشناسی و معرفت الهی است؛ جایی که مسلمانان از هر رنگ، نژاد و قومی گرد هم میآیند تا بندگی خود را در برابر خداوند به نمایش بگذارند.
ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: چنین اجتماع عظیم و معنوی در دنیا بینظیر است و پیام وحدت، برابری و همدلی مسلمانان را به جهانیان منتقل میکند.
وی با تأکید بر مسئولیتهای اجتماعی مسلمانان ادامه داد: در هزاران آیه قرآن کریم بر احسان، صدقه، دستگیری از فقرا و کمک به نیازمندان تأکید شده و همه باید نسبت به قشر ضعیف جامعه احساس مسئولیت داشته باشند.
امام جمعه سنندج همچنین از تلاش نیروهای مسلح برای تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: مردم ایران بیش از ۸۴ شبانهروز میدان اتحاد، همدلی و انسجام را ترک نکردهاند و مسئولان نیز باید قدردان این ملت باشند و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به آئین حج امسال اظهار کرد: در این پیام بر حفظ اتحاد و همبستگی جهان اسلام تأکید شده و ذکر «الله اکبر» به عنوان سلاح بزرگ ملت ایران و رمز پیروزی در برابر دشمنان معرفی شده است.
ماموستا رستمی تصریح کرد: امت اسلامی، امت واحده و امت رسول خدا (ص) است و باید پیام قرآن، وحدت و برادری را به جهانیان منتقل کند.
وی افزود: امروز در دانشگاه بزرگ قرآن قرار داریم؛ دانشگاهی که سراسر درس، معرفت، انسانسازی و هدایت است و مسلمانان باید از آموزههای آن برای سعادت دنیا و آخرت بهره بگیرند.
