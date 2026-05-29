ماموستا رستمی: وحدت و پاسخگویی مسئولان ضامن عبور کشور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مسائل و دغدغه‌های مردم، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم و پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان باید در صدر برنامه‌های مدیران و نمایندگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مردم در همه صحنه‌های حساس کشور همراه نظام بوده‌اند، افزود: کسانی که با اعتماد و امید در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کرده‌اند، انتظار دارند مسئولان نیز با تلاش مضاعف برای بهبود شرایط زندگی آنان اقدام کنند.

هم‌افزایی قوا برای رفع مشکلات اقتصادی

امام جمعه سنندج بر ضرورت همکاری سه قوه برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد و گفت: توسعه، محرومیت‌زدایی، مقابله با فساد و ارتقای رفاه عمومی نیازمند هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی است.

ماموستا رستمی همچنین شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخگویی مسئولان را از عوامل مهم جلب اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: هرچه ارتباط مسئولان با مردم صادقانه‌تر و روشن‌تر باشد، سرمایه اجتماعی کشور نیز تقویت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مناسک حج اشاره کرد و این فریضه الهی را نمادی از وحدت امت اسلامی خواند و افزود: اجتماع میلیون‌ها مسلمان از ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در سرزمین وحی، پیام‌آور همبستگی، برادری و همگرایی جهان اسلام است.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، مسلمانان نیازمند حفظ اتحاد و دوری از اختلافات هستند؛ چرا که دشمنان اسلام از انسجام و همدلی امت اسلامی هراس دارند.

مقاومت مردم، پشتوانه امنیت کشور

ماموستا رستمی در ادامه از صبر و استقامت مردم کردستان در شرایط دشوار قدردانی کرد و گفت: مردم این استان در روزهای سخت و در کنار ملت ایران، با روحیه‌ای مثال‌زدنی در میدان حمایت از کشور و ارزش‌های انقلاب حضور داشتند.

وی ادامه داد: همراهی مردم با نظام و تلاش‌های نیروهای مسلح، نقش مهمی در حفظ امنیت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان داشته و این سرمایه ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.

مسجد؛ کانون معنویت و استحکام جامعه اسلامی

وی با اشاره به جایگاه والای مساجد در فرهنگ اسلامی، اظهار داشت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاهی برای تقویت ایمان، انسجام اجتماعی و ترویج ارزش‌های دینی به شمار می‌رود و همین باورهای معنوی، جامعه را در برابر تهدیدها مقاوم می‌سازد.

امام جمعه سنندج در پایان با آرزوی صلح، امنیت و آرامش برای ملت‌های مسلمان، گفت: امیدواریم سایه برادری و همدلی بر جهان اسلام گسترده‌تر شود و ملت‌های منطقه از آسیب جنگ، تفرقه و ناامنی در امان بمانند.