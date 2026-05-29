ماموستا قادری: خدمت صادقانه به معیشت مردم اولویت اصلی دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۸ خرداد ماه ۱۴۰۵) که با حضور پرشور آحاد مردم مومن و پاوه‌ای در مصلای مسجد جامع این شهر برگزار شد، به تبیین شاخص‌های اخلاقی جامعه اسلامی، تحولات سیاسی منطقه و مطالبات معیشتی مردم از دولت پرداخت.

پرهیز از رذایل شش‌گانه اخلاقی و ارکان عزت امت اسلام

امام‌جمعه پاوه با استناد به آیات ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه حجرات، دین مبین اسلام را آیین رحمت، برادری و تواضع خواند و اظهار داشت: پروردگار متعال مؤمنان را از شش صفت مهلک اخلاقی شامل اهانت، عیب‌جویی، نام‌گذاری زشت، سوءظن، تجسس و غیبت برحذر داشته است. این رذایل، بنیان ایمان و سلامت روانی جامعه را ویران می‌کند؛ لذا اگر کسی به این صفات دچار شده، باید با توبه صادقانه به مسیر حق بازگردد تا محبت و برادری جایگزین تفرقه شود. وی حقیقت ایمان را در سه خصلت «صبر در مصائب»، «شکر در خوشی‌ها» و «تسلیم در برابر قضا و قدر الهی» برشمرد و تصریح کرد: ایستادگی در زمان سختی و شکرگزاری در زمان نعمت، منش مردان بزرگ اسلام است.

خطیب جمعه پاوه حفظ وحدت، پیروی از سنت نبوی، آبادانی معنوی مساجد، تلاوت قرآن و جهاد در راه خدا را ارکان اقتدار امت دانست و افزود: آبادانی مسجد تنها به بنای ساختمان نیست، بلکه حضور قلب در صفوف نماز جماعت ضرورت اصلی است. همچنین جهاد در راه خدا، اعم از جهاد با مال، قلم و سلاح، سد محکمی در برابر نفوذ دشمنان ایجاد می‌کند. ماموستا قادری در ادامه با اشاره به ثبت ۱۲۰۰ میلی‌متر بارندگی در سال جاری در پاوه، این بارش‌ها را نعمت بزرگ الهی برشمرد و با تمجید از شکوه وحدت در عید سعید قربان خاطرنشان کرد: برخلاف برخی تفاوت دیدگاه‌ها در آغاز ماه مبارک رمضان، طنین واحد لبیک مسلمانان در عید قربان، عظمت و پیوند عمیق امت اسلام را به جهانیان نشان داد.

شکست شیطان بزرگ در میدان نبرد و مطالبه از دولت برای بهبود معیشت

ماموستا قادری در فراز سیاسی خطبه‌ها با اشاره به شکست نقشه‌های شوم استکبار جهانی تأکید کرد: شیطان بزرگ در تقابل با قدرت رحمانی این ملت ناکام ماند. ملت شریف ایران ۹۰ شبانه‌روز یکپارچه در صحنه ایستادگی کردند و نیروهای مسلح مقتدر نیز در سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، ۴۰ شبانه‌روز صادقانه در میدان نبرد نظامی مجاهدت نمودند. اگرچه در این مسیر رهبر عزیز خود را از دست دادیم و خساراتی متحمل شدیم، اما امروز سربلندیم که دشمن غدار در رسیدن به نیت‌های سوء خود شکست خورده است.

امام‌جمعه پاوه در بخش پایانی سخنان خود با خیرمقدم به دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه که در نماز جمعه امروز پاوه حضور داشت، خطاب به دولت جناب آقای دکتر پزشکیان تصریح کرد: مردم غیور ایران در سخت‌ترین روزها و در کوران بحران‌ها از کیان این مملکت دریغ نکردند؛ اکنون نوبت مسئولان و دولتمردان است که با رحمانیت شایسته و جدیت مضاعف به اداره امور مملکت و رفع مشکلات معیشتی و گرانی‌های آزاردهنده بپردازند. انتظار به‌حق جامعه این است که مسئولان در حد توان، پاسخگوی این وفاداری، پایداری و ایستادگی تاریخی ملت باشند.