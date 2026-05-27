۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

امام جمعه پاکدشت: عید قربان روز وحدت امت اسلام است

پاکدشت- امام جمعه پاکدشت، عید قربان را روز وحدت و همگرایی امت اسلام دانست و از کشورهای اسلامی خواست دشمن صهیونی را رها کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار،در خطبه‌های نماز عید قربان در مصلای پاکدشت،ضمن تبریک این عید بزرگ، اظهار داشت: عید قربان، روز ذبح نفس اماره و روز اطاعت محض از فرمان خداست. مسلمانان در این روز یاد می‌گیرند که برای رضای خدا، از عزیزترین داشته‌های خود بگذرند.

وی افزود: این عید بزرگ، روزی است که باید دشمن مشترک یعنی  صهیونیست‌ها را رها کنیم و به دامن اسلام و مسلمین بازگردیم. روز عید قربان، روز وحدت و همگرایی امت اسلامی است.

امام جمعه پاکدشت در پایان تأکید کرد: تکبیرهای عید قربان باید نماد اتحاد و یکپارچگی جهان اسلام در برابر مستکبران باشد.

