امام جمعه پاکدشت: عید قربان روز وحدت امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار،در خطبه‌های نماز عید قربان در مصلای پاکدشت،ضمن تبریک این عید بزرگ، اظهار داشت: عید قربان، روز ذبح نفس اماره و روز اطاعت محض از فرمان خداست. مسلمانان در این روز یاد می‌گیرند که برای رضای خدا، از عزیزترین داشته‌های خود بگذرند.

وی افزود: این عید بزرگ، روزی است که باید دشمن مشترک یعنی صهیونیست‌ها را رها کنیم و به دامن اسلام و مسلمین بازگردیم. روز عید قربان، روز وحدت و همگرایی امت اسلامی است.

امام جمعه پاکدشت در پایان تأکید کرد: تکبیرهای عید قربان باید نماد اتحاد و یکپارچگی جهان اسلام در برابر مستکبران باشد.