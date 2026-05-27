۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

نتایج نهایی آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

نتایج نهایی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی این دوره از آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد.

نتایج آزمون کتبی ۵ بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و آزمون شفاهی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار و کارنامه علمی چهارشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد. انتخاب محل و ویرایش در بازه های زمانی اسفند ۱۴۰۴، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.

براساس میزان جدول ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی مجموع ظرفیت حدود ۱۷۰ ظرفیت رشته محل است.

کد مطلب 6842532
زهره بال

