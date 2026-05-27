نتایج نهایی آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی این دوره از آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد.

نتایج آزمون کتبی ۵ بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و آزمون شفاهی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار و کارنامه علمی چهارشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد. انتخاب محل و ویرایش در بازه های زمانی اسفند ۱۴۰۴، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.

براساس میزان جدول ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی مجموع ظرفیت حدود ۱۷۰ ظرفیت رشته محل است.